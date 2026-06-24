Probamos F1 2025: 2026 Season Pack, el parche que actualiza el juego de la Fórmula 1 de este año

El juego de la Fórmula 1 es un clásico de todos los tiempos. Desde sus comienzos con el juego Grand Prix de Microprose en los 90s (que algunos vivíamos como si fuese la realidad cuando éramos chicos) hasta los gráficos superrealistas de lo que mostró el año pasado Electronic Arts con EA F1 2025. Electronic Arts compró en 2021 a Codemasters, uno de los desarrolladores genios del mundo del automovilismo digital, y tomó las riendas de la Fórmula 1, dándole el mismo realismo que tenían los juegos de MicroProse o Codemasters. Pero a eso le sumó un poco de show, con modos de historia a lo Drive To Survive con dramas entre pilotos, competencias online globales y la versatilidad de este título, que permite jugarlo tanto como un arcade como, para los más pro, un simulador.

En este caso, la empresa decidió patear el tablero de cómo se venden los videojuegos de deportes. Si bien EA FC (ex FIFA) sale todos los años con pequeños cambios, como también lo hace el Madden de la NFL o como lo hace 2K con el NBA, este año 2026 no vamos a tener un juego nuevo completo.

Las razones no están del todo claras: si es por ventas o por los pocos cambios que podían llegar a hacer; pero justo el año en que un nuevo juego se justificaba, EA eligió ir por un DLC que se agradece desde el bolsillo, ya que es más barato (50 dólares).

Franco Colapinto es parte de la actualización de 2026 para el juego F1 2025

Pero vamos a ver qué trae de nuevo: ahora la F1 tiene nuevos circuitos, más equipos y autos renovados, con un montón de reglas que cambiaron respecto al 2025.

Cabe destacar que este DLC no es que rehace el juego, sino que suma en My Team, Driver Career, multijugador sin clasificar, Time Trial y Custom Grand Prix, la posibilidad de crear una nueva partida (desde cero) con los autos, pilotos y reglamento de 2026: ahora vamos a tener a Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas, a Audi con Bortoleto y Hulkemberg, y a Alpine, por fin con Colapinto como titular.

Colapinto tiene 73 de puntaje general, el segundo peor piloto de la grilla por arriba de Arvid Lindblad (68) y por debajo inclusive de Lance Stroll (77) y Liam Lawson (79). ¿El mejor? Obviamente, Max Verstappen (95), seguido por el campeón del mundo Lando Norris (94). Lo que EA no imaginó es el nivel del joven Kimi Antonelli, que tiene solo 83, mientras que George Russell, su compañero de Mercedes, tiene 10 puntos más, con 93. Además, vamos a ver los nuevos diseños de autos, más livianos y con aerodinámica activa.

Si bien los gráficos se ven y se sienten iguales, no es lo mismo a la hora de manejar. Los autos tienen un diseño mejorado, y en el manejo está contemplado su peso y aerodinámica; se sienten distintos, se mueven distinto y, según los más expertos, no se sienten tan en rieles por la falta del efecto suelo.

Una captura del F1 25 con la actualización 2026 Season Pack instalada

Dentro de los cambios también vamos a tener, en vez del botón de DRS, Straight Mode, Cornering Mode y Overtake Mode, que nos va a permitir usar más batería para alcanzar al auto de adelante, como pasa en las carreras reales. También vamos a tener la gestión de la batería, lo que más dio que hablar en las carreras del mundo real, pero que se puede deshabilitar y correr más tranquilos.

Además tendremos los circuitos de este año sumados al aún inexistente Madring, el circuito callejero de Madrid que se estrena este año y que se imaginó terminado dentro del juego.

Si sos un jugador habitual del EA F1, este update es algo sumamente esperado y quizás se agradece que no sea un juego completo si los cambios no iban a ser sustanciales para sus versiones de PC, PS5 y Xbox Series. Puede que cueste adaptarse a las nuevas reglas, pero a Colapinto le pasa lo mismo y corre igual los domingos y saca puntos.