Qué es el Drop In y cómo podés utilizarlo para hacer llamadas instantáneas con Alexa

Los dispositivos Echo de Amazon, que conectan con el asistente de voz de Alexa, disponen de numerosas funciones como informar el clima, reproducir música y planificar la rutina diaria. Además, con el aparato también es posible hacer llamadas directas, gracias a la opción de Drop In.

La herramienta está habilitada para comunicarse con todos los dispositivos que disponen de acceso a Alexa dentro de una red de wifi en una misma casa. Los usuarios deberán tener agendados a sus contactos para hacer llamadas instantáneas y de manos libres entre los aparatos Echo del hogar.

Alexa cuenta con la función Drop In para hacer llamadas instantáneas a otros dispositivos Freepick

Cuando las personas reciben una llamada con Drop In, el indicador de luz de Echo parpadea en verde y los conecta con el contacto automáticamente.

Alexa se caracteriza por ser “una bola inteligente” que cuenta con una pantalla táctil, display digital y viene con un anillo LED que se encuentra en la parte superior del aparato. El anillo de luz se enciende brevemente cuando Alexa escucha la solicitud y la está procesando. Las luces forma parte de todos los dispositivos como Echo Show 10 y en ese modelo el elemento está en la parte inferior de la pantalla.

Alexa puede realizar distintas actividades, además de informar el clima o reproducir música Freepick

Cómo hacer una llamada con Drop In con Alexa

Los usuarios que desean hacer una llamada con el celular con Drop In deberán seguir los siguientes pasos:

Abrir aplicación del dispositivo inteligente.

Ir a la sección de Comunicación que se encuentra en la barra inferior de opciones.

Aparecerá una pantalla donde está el icono de la herramienta.

Elegir Amazon Echo con quien desean hablar.

con quien desean hablar. Por último, para comenzar una llamada Drop In mediante el altavoz, decir “Alexa, Drop In”.

Cómo instalar el Drop in de Alexa en el celular

Aquellos usuarios que quieran probar el Drop In, deberán seguir las siguientes instrucciones:

Abrir la app de Alexa

Ir a Dispositivos

Seleccionar Echo el dispositivo.

Elegir Comunicaciones.

Escoger Drop In y, a continuación, seleccionar los permisos que desean habilitar o deshabilitar.

Cómo ver el historial de llamadas con Drop In

Además, los integrantes de una casa pueden ver el historial de llamadas con Drop In en la app Alexa. Para eso, tendrán que seguir los siguientes pasos:

Abrir la app Alexa

Ir a comunicación

Seleccionar el ícono de recientes

Para eliminar contenido del historial, tendrán que deslizar el dedo hacia la izquierda y selecciona Eliminar.

Una vez que realizaron estas indicaciones, los usuarios podrán ver las llamadas hasta 90 días. Aquellas que fueron hechas a través de Skype, Zoom, Skills de Alexa a dispositivos de terceros no figurarán en la página del historial de llamadas.

Qué hacer si el Drop In no se conecta con un dispositivo

Si el Drop In no se conecta o no puede ingresar a un dispositivo, los usuarios deberán seguir los siguientes pasos:

Comprobar la conexión a Internet del dispositivo y los permisos con el contacto.

Asegurarse de que utilizaron el nombre de contacto o dispositivo correcto al utilizar la voz.

Consultar que Drop In esté habilitado en tu dispositivo compatible.

Iniciar sesión y salir de la app Alexa al ingresar Drop In desde la app.

