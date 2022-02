Quién es el adolescente que se volvió un dolor de cabeza para Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos

Jack Sweeney, un adolescente de 19 años, se hizo conocido días atrás, cuando contó que Elon Musk le ofreció 5000 dólares a cambio de que cancelara la actividad de la cuenta “Elon Musk’s Jet” (El Jet de Elon Musk), en la que publicaba sus movimientos. La contraoferta del joven, que pidió 50.000 dólares, dinamitó sus chances de llegar a un acuerdo, pero lo puso en la agenda de la opinión pública.

Jack Sweeney capturó la atención del hombre más rico del planeta Courtesy Jack Sweeney/New York Post

Sweeney no solo rastrea los movimientos del creador de Tesla y SpaceX a partir de datos públicos de plataformas de tráfico aéreo. También hace lo mismo con los aviones privados de distintas figuras como Jeff Bezos o Bill Gates, que también se encuentran entre los más acaudalados a nivel mundial.

Sin embargo, el universitario reconoció que no tiene intenciones de pedir sumas de dinero a los otros billonarios, según declaraciones a NBC. “No tengo intenciones de molestarlos”, manifestó el adolescente, que demostró su creatividad y conocimiento de tecnología.

Musk lo contactó inicialmente a Sweeney para ofrecerle dinero para cancelar la cuenta.

Sweeney, estudiante de la Universidad Central de Florida, contó que su padre, que trabaja en el sector de la aviación, le transmitió su pasión por la industria. Además, se consideraba un admirador de Musk mucho tiempo antes que el hombre más rico del mundo lo contactara.

La cuenta en Twitter que creó muestra los movimientos del jet privado de Musk a partir del uso de bots que monitorean los datos del tráfico aéreo públicos y registran despegues y aterrizajes. El joven señaló que la lanzó en junio de 2020 cómo parte de un proyecto en el marco del aislamiento por la pandemia.

Sweeney también creó un bot para seguir los movimientos Jeff Bezos.

La actividad de la cuenta generó la atención del también dueño de SpaceX, que llegó a ofrecerle 5000 dólares para retirarle la cuenta. “No me gusta la idea de que un loco me dispare”, le había manifestado el Musk, quien le señaló que se trataba, además de un asunto de seguridad.

En el intercambio de mensajes, Sweeney le consultó si se podía elevar el monto a 50.000 dólares, lo que sería, dijo, una ayuda para sus estudios, o incluso le daría la posibilidad de comprar un Tesla modelo 3, uno de los vehículos que comercializa el magnate.

Exposición

Más tarde se conoció que Musk volvió a escribir para decirle que no sentía que fuera correcto pagar para cancelar la actividad de la cuenta. Como sea, Sweeney explicó que 5000 dólares, según su criterio, no era suficiente para reemplazar el entusiasmo que le generaba y el trabajo que le había demandado.

No obstante, en ese intercambio, le dio algunos consejos a Musk sobre cómo aumentar la seguridad de su jet al utilizar sistemas de bloqueadores que pueden obstaculizar la identificación de la nave y hacerlo menos rastreable, según le manifestó a Business Insider. El universitario precisó, no obstante, que aún puede rastrearlo y que en todo caso tiene que esforzarse un poco en ello.

También contó que el millonario lo bloqueó de las redes una vez que el caso comenzó a viralizarse. El creador de “El Jet de Elon Musk” explicó que probablemente la difusión pública de la oferta de dinero haya molestado al Musk.

La exposición que ganó Sweeney en este tiempo llevó a que Stratos Jet Charters, una empresa de charters privados de Orlando, Florida, le propusiera sumarse a su equipo de desarrollo. Las autoridades de la firma lo reconocieron incluso ante los medios al destacar su creatividad y brindarle la posibilidad de adoptar la modalidad que más le convenga de acuerdo a sus estudios en curso.

“Ya trabajo para la firma UberJets”, respondió Sweeney al declinar la oferta. El joven señaló que trabaja en el desarrollo de una plataforma que le permita a los clientes encontrar fácilmente asientos económicos.