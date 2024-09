ReMarkable Paper Pro: la tableta para leer y escribir como si fuera de papel ahora tiene pantalla color

Escuchar

En 2016, la compañía noruega ReMarkable sorprendió al mercado al presentar lo que por entonces era una novedad: una tableta ultradelgada con una pantalla de tinta electrónica de 10 pulgadas que servía para leer y escribir, y un tratamiento de la pantalla que hacía que la textura se asemejara al papel. No hacía nada más: no tenía apps, no sería para ver películas ni para juegos. A ese primer modelo le siguió otro, la ReMarkable 2 de 2020, más popular y avanzada, y una funda con teclado el año pasado, la Type Folio, que transforma a la ReMarkable en la máquina de escribir del siglo XXI: la tinta electrónica y el vidrio texturado hacen que leer un texto (un libro, un documento, etcétera) o escribir o dibujar con el lápiz especial se sientan como si estuviéramos lidiando con papel. Y sin distracciones: el equipo puede sincronizar los documentos, anotaciones, libros, textos manuscritos y dibujos con la nube o con otra computadora, pero no hace nada más. No muestra contenido multimedia, no hay notificaciones, no permite ver redes sociales. Está pensada, ostensiblemente, para un momento de desconexión.

El relativo éxito del equipo (relativo porque sigue siendo un dispositivo de nicho) disparó la aparición de varios competidores; el más reciente y visible es el Amazon Kindle Scribe de 2022, con un concepto similar (un lector de ebooks con una pantalla de tinta electrónica de 10 pulgadas, compatible con un lápiz para escribir en pantalla o hacer anotaciones en documentos), aunque Lenovo con su Smart Paper, Xiaomi con su Note E-Ink y Huawei con su MatePad Paper, entre otros, han ido por el mismo camino (en el que, es justo decirlo, la pionera fue la Sony DPT-RP1 de 2017, con un panel de 13 pulgadas).

Una tableta ReMarkable Paper Pro con una pantalla de tinta electrónica color de 11,8 pulgadas

Ahora ReMarkable sube la apuesta con un nuevo modelo, la Remarkable Paper Pro, con una pantalla de tinta electrónica de 11,8 pulgadas, que ahora es capaz de mostrar millones de color. Está lejos de ser la primera pantalla color de tinta electrónica (hace poco probamos una tableta con Android y tinta electrónica color de Boox que se vende en el país) pero ReMarkable siempre usó una versión propia de esa tecnología, reconfigurando su funcionamiento para que las esferitas de color que se mueven con el paso del lápiz para generar la imagen que se ve en pantalla lo hagan lo más rápido posible, y lo más cerca del vidrio, para que la ilusión de estar escribiendo sobre una suerte de papel mágico sea mayor.

En este caso, la pantalla tiene una latencia (el tiempo que pasa entre que hacemos un trazo sobre la pantalla y se ve en la misma) de 12 milisegundos, un 40% menor que el modelo anterior, y un número excelente para este tipo de pantallas, a las que siempre les cuesta mostrar cosas en movimiento: el fuerte de la tinta electrónica está en mostrar contenido estático o con poco movimiento, pero con un gasto energético mínimo. En este caso, además, reduce la distancia entre la tinta electrónica y la punta del lápiz a menos de 1 mm, un logro para este tipo de paneles. El grosor de la tableta es de 5,1 mm, y al ser de tinta electrónica y no tener más que las aplicaciones que vienen integradas, su autonomía se mide en semanas.

La ReMarkable Paper Pro en acción

“Otras tabletas de papel colocan un filtro encima de una pantalla en blanco y negro para producir colores. En reMarkable Paper Pro, las partículas de tinta de colores dentro de la pantalla se mueven para representar lo que los usuarios escriben y leen. Los colores naturales evocan la sensación de una página de periódico impresa. En comparación con las pantallas LCD o LED que se encuentran en computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, la pantalla Canvas Color no utiliza luces brillantes y parpadeantes para producir colores. La pantalla de bajo brillo refleja la luz natural para una experiencia de lectura más cómoda. En condiciones de poca luz, una nueva luz de lectura ajustable ilumina suavemente la pantalla, lo que permite leer y trabajar durante horas sin fatiga visual”, asegura la compañía en un comunicado.

Al igual que las ReMarkable anteriores (y los equipos de Amazon, Boox, Lenovo, etcétera) la idea es ofrecer un dispositivo que sea lo más parecido a un anotador mágico posible: que al dibujar o escribir un texto manuscrito genere la sensación de estar haciéndolo en papel; lo mismo al leer un documento o un libro digital. Y ahora en colores.

Para lograrlo habrá que pagar 579 dólares en EE.UU.; la ReMarkable 2 (tinta electrónica monocromática) sigue a 379 dólares (precio base), similar en precio a una Kindle Scribe de Amazon (329 dólares de base)

