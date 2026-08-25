Rusia prueba en Ucrania drones con IA capaces de elegir por sí solos el objetivo: causaron tres muertos

Rusia comenzó a probar en Ucrania drones capaces de seleccionar de manera autónoma el blanco final mediante inteligencia artificial, sin la intervención de un operador humano. Uno de estos dispositivos causó la muerte de tres civiles en Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, en lo que sería el primer caso documentado de víctimas civiles provocadas por un dron ruso equipado con un sistema de este tipo, según informó The New York Times.

El ataque ocurrió el 6 de julio, cuando un pequeño dron ruso se dirigió hacia una estación de servicio de la ciudad. El aparato terminó estrellándose contra una pared y explotó, lo que provocó la muerte de Tetiana Bubynets, una estudiante universitaria de 19 años, y de otros dos civiles.

A diferencia de los drones manejados a distancia, el dispositivo había sido programado para dirigirse hacia una estación de servicio, pero una vez que se acercó al lugar, la inteligencia artificial debía seleccionar por sí misma el objetivo concreto. Según los especialistas consultados por el medio estadounidense, probablemente buscaba tanques de propano, uno de los tipos de objetos que había sido entrenado para reconocer y atacar.

Imagen del 20 de agosto de 2026 de vehículos dañados en un ataque nocturno ruso con misiles y drones, en Kiev, Ucrania. Un ataque nocturno ruso con misiles y drones impactó Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. Peter Druk - XinHua

Según el análisis del código y de los restos realizado por investigadores ucranianos, el dron habría recibido como destino general una estación de servicio y utilizado su sistema de visión artificial para seleccionar el blanco concreto durante la aproximación.

El caso marca un nuevo paso en el uso de inteligencia artificial en el campo de batalla. Rusia y Ucrania ya utilizaban sistemas en los que la IA interviene en la denominada “última milla” del ataque: un operador humano selecciona previamente el blanco y la tecnología se encarga de guiar el dron durante la aproximación final. En los nuevos sistemas autónomos, en cambio, la persona queda fuera de la selección final del objetivo.

Los investigadores ucranianos encontraron dentro de los drones minicomputadoras Nvidia Jetson Orin, dispositivos comerciales capaces de ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Los equipos cuestan unos pocos cientos de dólares y pueden procesar las imágenes captadas por las cámaras del dron para reconocer determinados objetos.

Nvidia confirmó a The New York Times que los componentes encontrados eran Jetson Orin. La compañía señaló que se trata de productos de consumo vendidos a estudiantes, desarrolladores y startups para diferentes aplicaciones y aseguró que no comercializa estos equipos en Rusia, aunque pueden conseguirse a través de revendedores.

Según especialistas ucranianos, Rusia comenzó en mayo a realizar vuelos de prueba con drones Molniya guiados por inteligencia artificial, un modelo de ala fija producido en masa. También había experimentado meses antes con sistemas de reconocimiento y selección automática de objetivos en drones V2U.

Funcionarios de defensa aérea de Zaporiyia sostienen que Rusia utilizó durante estas pruebas objetivos civiles, como surtidores o tanques de propano de estaciones de servicio, además de centros de reclutamiento militar. No está claro por qué fueron elegidos esos blancos para los ensayos.

Ucrania también desarrolla y prueba sistemas capaces de seleccionar objetivos mediante inteligencia artificial. Mykhailo Fedorov, entonces ministro de Defensa ucraniano, aseguró al Times que el país había probado durante varios meses un sistema completamente autónomo en Crimea, territorio ocupado por Rusia. Según explicó, los dispositivos fueron utilizados contra depósitos de combustible y equipamiento militar, y las pruebas no provocaron víctimas civiles.