escuchar

Existen varias aplicaciones para poder acceder a los servicios de streaming: desde Netflix hasta Amazon Prime Video, cada vez hay más opciones para ver series y películas on demand. Uno de los últimos lanzamientos es la plataforma Mercado Play, de Mercado Libre, que permite a sus usuarios no solo disfrutar de distintas ficciones, sino que además hacerlo de forma gratuita, dado que no tiene costo alguno.

Para usar el servicio, las personas no necesitarán suscripción, pero viene con pautas publicitarias en sus contenidos. De esta forma, la compañía de comercio electrónico se suma a una nueva oferta de películas y series, al igual que ocurrió con Amazon con su servicio Prime Video.

Mercado Libre tiene su propia plataforma de streaming llamada Mercado Play

Cómo usar Mercado de Play

Los clientes deberán tener cuenta en Mercado Libre para usar el servicio y disfrutar de sus ficciones. Los contenidos estarán habilitados en la plataforma y se podrá ver desde una computadora, tablet o app de la empresa.

Aunque hay ficciones que no están habilitadas para ver gratis y necesitarán una suscripción en caso de que quieran ver películas de HBO Max y Paramount+. Ante esa situación, Mercado Play brinda un descuento del 30% para usuarios de Nivel 6 de Mercado Libre y deberán pagar $1000 por mes.

Otras cintas de Mercado Play que están disponibles para ver de forma gratuita son los de Disney+, Star+, Sony, Warner, Lionsgate y BBC. Actualmente, el servicio se puede usar en la Argentina, Chile y México. Pero, pronto estará habilitado en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Los usuarios de Mercado Libre podrán disfrutar de distintas series en la plataforma de Mercado Play Shutterstock - Shutterstock

Cómo acceder a Mercado Play en Argentina

Los usuarios que quieran usar Mercado Play deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresá desde la app para celulares de Mercado Libre o en el sitio web desde una computadora.

Ir a la opción “Nuevo”, una pequeña interfaz en la plataforma

Una vez dentro de la plataforma, hay varias secciones como “Recomendados”, “Películas”, “Series” o “Infantil”

Qué películas y series se puede ver en Mercado Play

Los amantes de las películas románticas pueden ver: Amigos con Beneficios, La Secretaria, Julie & Julia, Chicas sin freno, Una esposa de mentira, La cruda verdad y Mi ex es una espía.

pueden ver: Los fanáticos de las ficciones de acción y suspenso tienen para disfrutar: Magic City, Ghost Rider: el vengador fantasma, Corazón de caballero, Ecos Mortales, Crank: Veneno en la sangre, Los ángeles de Charlie, Driven, El mito, El guardaespaldas, El asesino americano , entre otros.

tienen para disfrutar: , entre otros. En cambio, los más pequeños tienen disponibles para distraerse: Perros en el espacio: Aventura Tropical, Ranger: El perro guardabosque, o Cocomelon, La granja de Zenón, Little Baby Bum, Plim Plim Baby (primera temporada), La Familia Blu, Canciones del Zoo, Supa Strikas y más.

y más. En lo que respecta a las series, las más destacadas son: Siempre tuya Acapulco, Los pequeñines, Tacos con todo, Huérfanas, Todos los misterios que he vivido, entre otros. Aquellos usuarios que quieran mirar documentales, tienen estas opciones: La verdad sobre verse bien, La era de Cárdenas, El Charro, La Virgen de Guadalupe y De castillo en castillo.

LA NACION

Temas AgendaTecnologíaNetflix