Una psicóloga analizó las palabras y los gestos de la verdadera acosadora de Bebé reno

En las últimas semanas, los aficionados a las películas y series de la plataforma de streaming Netflix no dejan de insistirle al público con que miren el último gran éxito: Bebé reno. Y es que la gran producción de la plataforma dejó al público asombrado con la tensión que envuelve a la historia y, especialmente, porque está basada en hechos reales.

El protagonista de esta historia es el comediante Richard Gadd, quien también es el creador, basándose en sus propias vivencias. El británico aseguró haber sufrido acoso por parte del personaje de Martha, de quien se ha proporcionado poca información para proteger su identidad. Sin embargo, el jueves por la noche, Fiona Harvey brindó una entrevista y reveló que el personaje está basado en ella. Además, afirmó que la historia está mal contada, ya que, según sus palabras, la verdadera víctima fue ella.

Recientemente, una psicóloga y especialista en lenguaje no verbal española, Claudia Nicolasa, analizó la entrevista que le hizo el periodista británico Piers Morgan en un programa especial emitido en YouTube. Lo primero que llamó la atención es que Fiona, una abogada escocesa, aseguró que no vio la miniserie y que solo escuchó sobre la escena de su supuesta sentencia de nueve meses, la cual el propio Gadd dijo que es ilustrativa y que, en realidad, no sucedió.

En esta línea, Nicolasa aseguró que Fiona miente al decir que no vio la producción. Esto queda en evidencia cuando la mujer intenta justificar y “desmentir” retratos de ella que aparecen en la serie. Si ella no la hubiese visto, sería imposible que conozca esos detalles. No obstante, la mujer explicó que todo lo que ella busca aclarar es porque se lo contaron personas cercanas y que su objetivo es dar a conocer la realidad de lo sucedido desde su perspectiva.

La entrevista también contó con un momento de suma incomodidad, cuando Piers Morgan le consultó por su edad. Ante la pregunta, ella respondió: “Uno menos que vos”. A su vez, la mujer aseguró que buscó al conductor puntualmente para que la entrevistara porque “él también había sufrido acoso mediático”. Ante eso, la psicóloga advirtió que Fiona se habría acercado a una persona que pudiera sentir empatía por ella, tal como lo hizo Martha en la serie. Teniendo eso en cuenta, la especialista cree que lo que se vio representado en la producción es verdad.

“Parece que Fiona sabe que hay algo importante y relevante en torno a esta broma”, afirmó la psicóloga sobre el chiste de “colgarle las cortinas” que Richard le hizo por presión social en la historia que muestra Netflix. “Pero ella asegura no haber visto la serie. Entonces, si sabe que hay algo importante en torno a lo que le puedan preguntar; ¿será porque sucedió en la vida real?”, se cuestionó la especialista.

“Cuando estamos mintiendo, o simplemente estamos hablando de algo que nos revuelve emocionalmente y tratamos de contenernos, generalmente se dan lo que se llaman ‘fugas’ o ‘microfugas’. Momentos en los que la tensión se nos escapa a través de algunos gestos. En el caso de Fiona, muchos son con la boca y con la lengua”, afirmó la psicóloga respecto del lenguaje corporal de la entrevistada.

Con respecto a otras declaraciones de la ‘Martha’ real, Fiona negó rotundamente haber acosado al comediante y sorprendió al declarar: “Gadd es psicótico y está completamente loco”. En otro pasaje de la entrevista, se lamentó de haber entrado al bar donde lo conoció y haberlo frecuentado durante tres meses, ya que solía ir allí a comer con bastante regularidad, según contó. “Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglara las cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿quieres que vaya a tu casa?’, y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”, remarcó.

