La medida afecta a las pantallas tipo Smart TV de 2009 a 2012 que tienen la aplicación integrada entre sus funciones

Netflix anunció que su servicio de streaming dejará de funcionar en algunos modelos de televisores a partir del 1 de diciembre de 2019. En detalle, la compañía dijo que el acceso desde algunas pantallas Smart TV de 2011 a 2012 no será posible debido a las limitaciones técnicas que tienen las aplicaciones integradas para acceder al catálogo de series y películas.

El problema afecta a televisores conectados de fabricantes como Sony, Samsung y Toshiba que ya tienen una antigüedad de hasta 10 años, y cuya aplicación integrada de Netflix ya no podrá acceder a los contenidos a partir de diciembre. Eso no significa que el Smart TV pierda su utilidad, ya que se podrá acceder a Netflix mediante una consola de videojuego como la PlayStatio y Xbox, o con los dispositivos Fire de Amazon, Chromecast de Google o un reproductor Roku.

Cuáles son los modelos afectados

En el caso de Samsung, la compañía dijo que la medida de Netflix solo afecta a los modelos de Smart TV de 2010 y 2011. En particular, son los equipos identificados con la letra C o D ubicada al final del nombre del modelo, junto al número que indica el tamaño de la pantalla. "Si tiene algunos de estos modelos, es posible que vea un mensaje que dice que Netflix ya no está disponible en este equipo. Sin embargo, aún puede acceder a este servicio si conecta otro equipo, como una consola de videojuego, un reproductor de streaming para acceder al catálogo desde el televisor", dijo la compañía en su sitio de soporte.

Sony, por su parte, detalló en un comunicado que la medida afecta a los modelos de televisores lanzados al mercado entre 2009 y 2012, y también detalla algunos equipos reproductores de Blu-ray en el listado.

Respecto a Toshiba, los modelos afectados son los televisores conectados identificados como BDK21KU, BDX2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU y BDX5200KU.

Los televisores afectados ya no podrán acceder a Netflix desde la aplicación integrada, pero podrán continuar viendo el catálogo desde otro dispositivo conectado, como consolas de videojuegos o reproductores como Chromecast

Los usuarios afectados por esta medida ya no podrán utilizar la aplicación integrada de Netflix en estos modelos de televisores, pero el servicio de streaming aclaró que existen diversos dispositivos compatibles para acceder al catálogo online desde el Smart TV afectados. Para estos casos se puede usar desde reproductores multimedia como Chromecast, Fire y Roku, las consolas de videojuegos PS3, PS4 y Xbox One también permiten utilizar el servicio. También está la opción de acceder a Netflix desde el decodificador de TV de pago.

A su vez, Netflix también aclaró cuáles son los modelos de smart TV que ya cuentan con la aplicación integrada, sin necesidad de usar accesorios adicionales.