La historia real de agresión sexual y acoso detrás de la exitosa serie “Bebé reno”

Advertencia: este artículo contiene spoilers de “Bebé reno”, así como referencias a agresión sexual.

Cuando se lanzó el avance de la nueva serie de Netflix “Bebé reno”, a principios de abril, parecía que sería una comedia dramática promedio, una alegre historia de un comediante con una acosadora molesta. Y ahí radica el primer golpe maestro del cómico escocés Richard Gadd, el escritor, productor y protagonista de “Bebé reno”.

Con la audiencia inconscientemente preparada para esperar una cosa, cuando la gente vio la serie los dejó sin aliento como un puñetazo en el estómago. “Es brutal, inquietante, perturbadora y probablemente una de las mejores series que Netflix ha producido en mucho tiempo”, comentó alguien debajo del tráiler en inglés en YouTube.

Entre su lanzamiento el 11 de abril y el 21 de ese mes, alcanzó el número uno en las listas de lo más visto de Netflix en México, la Argentina, España y Chile, y acumuló 63,2 millones de horas reproducidas en todo el mundo.

Dado que no hubo mucha publicidad para la serie de antemano, muchos espectadores llegaron a la historia por primera vez, sin saber que la serie de siete capítulos es en realidad autobiográfica y basada en hechos reales de la vida de Gadd.

La historia en la vida real

En 2015, una mujer entró en el pub de Londres donde trabajaba Gadd y, tras ofrecerle una taza de té, entabló conversación con ella. A partir de ahí, durante tres años, lo acosó, acudió incesantemente a su trabajo y luego a todos sus espectáculos de comedia.

Posteriormente consiguió su correo electrónico, le envió más de 41.000 mensajes, y una vez que consiguió su número de teléfono le dejó 350 horas de mensajes de voz.

Ella le envió regalos no deseados (lo llamaba “bebé reno” en referencia a un peluche de su infancia al que le hacía acordar) e hizo denuncias penales falsas contra su familia ante la policía. Cuando Gadd acudió a la policía, inicialmente no lo ayudaron.

Martha, como Gadd nombra a la acosadora en la serie, e interpretada por Jessica Gunning, se muestra como una presencia malévola mientras asfixia la existencia de Gadd virtualmente y en la vida real.

"Bebé reno" comienza con una mujer solitaria, Martha, que conoce al personaje de Gadd, Donny, en el pub donde trabaja y comienza a acosarlo

Aparece para abusar de él mientras está en el escenario, ataca brutalmente a Teri (Nava Mau) - la chica con la que sale- y lo agrede sexualmente mientras camina a casa una noche. Martha nunca es retratada como una caricatura, sino de una manera más matizada como una persona que claramente está luchando contra problemas de salud mental.

“El acecho y el acoso es una forma de enfermedad mental. Habría estado mal pintarla como un monstruo, porque no se encuentra bien y el sistema le ha fallado”, dijo Gadd a The Independent.

Donny, el nombre de Gadd en la serie, muestra compasión por Martha por esta razón, pero también parece estar intrigado y casi halagado por su interés al principio, lo que comienza a explicar algunas de sus extrañas interacciones iniciales con ella. Él la invita a tomar un café, la sigue a su casa y, a veces, parece complacer su fantasía de que algún día estarán juntos.

Gadd reconoce que en realidad cometió errores. “Hice muchas cosas mal y empeoré la situación”, le dijo a The Guardian.

Sin embargo, en uno de los momentos más poderosos y brutales de la televisión de este año, el episodio cuatro retrocede en el tiempo y revela la razón principal del comportamiento conflictivo de Donny hacia Martha: él es igual de vulnerable, ya que previamente había sido violado por un hombre al que consideraba un amigo.

El episodio se desarrolla con un temor creciente cuando presentan a Darrien (Tom Goodman-Hill), un escritor de la industria televisiva que se ofrece a ayudar a Donny a llegar a los niveles más altos del mundo de la comedia pero que, en cambio, lo llena de drogas.

Jessica Gunning es extraordinaria como Martha, que inspira compasión y miedo Net

Mientras Donny se desmaya en su apartamento, Darrien lo agrede sexualmente por primera vez. En otra escena impactante, Darrien lo viola.

La vergüenza y el disgusto que Donny siente se filtran a todas las áreas de su vida, y el resto del episodio narra su vívido descenso hacia la imprudencia sexual causada por el trastorno de estrés postraumático. Una vez más, esta historia proviene de la propia vida de Gadd.

La brillante serie que recuerda

Las consecuencias de una agresión sexual rara vez se han mostrado de forma tan cruda y visceral en la televisión y Gadd es valientemente abierto y honesto acerca de la devastadora experiencia, y hábil al traducir las complejidades de la situación para una audiencia televisiva.

En cierto modo, “Bebé reno” recuerda a la serie de 2020 I May Destroy You (“Podría destruirte”), de Michaela Coel, que definió el género y en la que también ficcionalizó su violación en la vida real a manos de un extraño, y el terrible costo psicológico de ese hecho para ella. Ambas series ofrecen una perspectiva singularmente poderosa al presentar a sus escritores una historia basada en su agresión.

“Compartir experiencias traumáticas en un entorno de apoyo puede facilitar el ‘procesamiento cognitivo’ del hecho, lo que permite a las personas darle sentido a lo sucedido e integrarlo en su memoria autobiográfica”, dice la psicóloga Emma Kenny sobre esta forma de expresión creativa.

En ambos programas el viaje de los personajes con su trauma termina con una nota ambigua. Arabella, el alter ego de Coel en I May Destroy You, imagina las diferentes formas en que reaccionaría si se encontrara cara a cara con su violador, pero finalmente nunca tiene esa oportunidad.

Tom Goodman-Hill como Darrien, el escritor de televisión que viola a Donny en el episodio más oscuro de la serie

Donny visita a Darrien hacia el final de “Bebé reno”, presumiblemente con la intención de confrontarlo sobre la violación. Darrien finge que no pasa nada y rápido reafirma su control sobre él de nuevo.

“El abuso deja una huella. Especialmente el abuso como éste, que se repite con promesas. Hay un patrón en el que muchas personas que han sido abusadas sienten que necesitan a sus abusadores”, dijo Gadd a GQ.

En la serie, Martha es sentenciada a nueve meses de prisión, aunque Gadd no ha revelado exactamente qué le pasó a ella en la vida real. “Está resuelto. Tuve sentimientos encontrados al respecto; no quería arrojar a alguien que tenía ese nivel de malestar mental a la prisión”, le respondió a The Times.

Ciertamente, Gadd ha utilizado su trauma aquí para el fin más notable: crear cuatro horas de televisión desgarradora, en las que ha desmenuzado y analizado sus horribles experiencias de vida de una manera que es profundamente esclarecedora y conmovedora.

Como dice Kenny, la popularidad de “Bebé reno”, como I May Destroy You antes, puede tener efectos positivos cuando se trata de otras personas que enfrentan acoso y agresión en la vida real.

Si bien en muchos momentos se hace muy difícil de ver, en última instancia es un privilegio acompañar a Gadd en su intento de darle sentido a quién es, a través de lo que debe ser la forma más extrema imaginable de terapia.

BBC Mundo