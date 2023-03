The Frame Series B: llega al país la nueva versión de la tele de Samsung que parece un cuadro

escuchar

Samsung anunció en la Argentina la llegada de una nueva versión del The Frame, el televisor que por su grosor mínimo, sus marcos intercambiables y su sistema que muestra fotos o pinturas cuando no está en uso, se puede colgar en una pared y parece un cuadro. La primera versión de The Frame llegó al mercado en 2017; desde entonces, la compañía ha renovado la familia de equipos con nuevas versiones, incluyendo la que debutó en la CES 2023, en enero último, y que ahora llega al país.

La nueva versión de The Frame (Serie B) tiene, como novedad, un tratamiento antirreflejos para el vidrio protector que hace que la pantalla ahora sea mate y luzca mejor las imágenes estáticas, como fotos de cuadros o fotos personales, cuando el televisor está colgado de la pared. Incorpora el procesador Quantum 4K, para gestionar el video 4K; tecnología Quantum Dot, sonido Dolby Atmos y sensores de brillo y movimiento que ayudan a un consumo eficiente de energía (la pantalla cambia su funcionamiento si detecta que hay alguien cerca).

The Frame serie B tiene dos versiones, de 55 y 65 pulgadas, tres marcos intercambiables para darle un aspecto diferente (y hacer que combine mejor con el resto del mobiliario o con otros cuadros) y una pinacoteca digital actualizada con más de 1800 obras.

Hasta el 20 marzo se puede comprar con beneficios, como acostumbra hacer la compañía. Por ejemplo, al comprar el modelo de 65 pulgadas (549.999 pesos) se incluye un voucher por valor de 185.000 pesos que se puede canjear por una Barra de sonido Q600, por un reloj Galaxy Watch5 de 40 mm (que vende en nuestro país desde septiembre último) o, sumando 155.000 pesos más, por un teléfono Galaxy S23 con 256 GB de almacenamiento (que llegaron a la Argentina hace un mes, coincidiendo con su debut mundial).

Si, en cambio, se compra el The Frame Serie B de 55 pulgadas (449.999 pesos) el voucher será de 93.000 pesos, que se pueden gastar en un Galaxy Watch5 de 40 mm o, agregando dinero, en la barra de sonido Q600 (hay que sumar 92.000 pesos) o en un Galaxy S23 de 256 GB (adicionando 247.000 pesos).

La compra incluye también una suscripción por tres meses a la galería de arte, que permite mostrar pinturas de los museos más importantes del mundo en la pantalla del The Frame cuando está en modo en espera. La compañía también acepta televisores usados (de cualquier marca) como parte de pago.

