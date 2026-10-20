Tiene 78 años, le bloqueó el paso a un robot de delivery en Filadelfia a modo de protesta, y la arrestaron

Carolyn Marvin, una profesora retirada de comunicación de la Universidad de Pensilvania, de 78 años, fue arrestada y esposada tras negarse a cederle el paso a un robot de delivery de la empresa Uber Eats, un tipo de carrito autónomo de reparto que se ha vuelto muy popular en algunas ciudades de Estados Unidos.

El incidente ocurrió a metros del emblemático Reading Terminal Market en el centro de Filadelfia. Según los reportes policiales y de testigos, Marvin interrumpió la marcha del robot interponiéndose en su trayectoria sobre la vereda. La escena atrajo rápidamente la atención de los transeúntes, dividiendo a los testigos entre quienes apoyaban su manifestación y quienes cuestionaban su accionar.

Cuando los oficiales de policía acudieron al lugar tras se llamados por disturbios, le ordenaron reiteradamente a la mujer que despejara la vía. Ante su negativa, amparada en su derecho constitucional a la protesta en espacios públicos, los agentes la esposaron y la trasladaron a la sede policial, donde se le emitió una citación por conducta alteradora del orden público.

Lejos de tratarse de una reacción fortuita, el accionar de Marvin responde a una postura de protesta deliberada y recurrente. La exdocente explicó que bloquea el paso de estos robots durante sus caminatas diarias como forma de visibilizar el reemplazo de los repartidores humanos por parte de grandes corporaciones que buscan maximizar sus ganancias. “Sé que están quitándole el trabajo a los repartidores humanos, y por eso me manifiesto cada vez que los veo”, declaró a los medios locales tras el suceso. De hecho, no es la primera vez que lleva a cabo este tipo de acción; en septiembre pasado ya había protagonizado un episodio similar en la avenida Broad Street.

Tras ser liberada, Marvin confirmó que disputará la citación en los tribunales y aseguró que continuará con sus demostraciones. “Si tengo tiempo y veo un robot, probablemente haré lo mismo”, afirmó, convocando a otros ciudadanos incómodos con esta tecnología a sumarse a su reclamo para debatir sobre el rol de la inteligencia artificial en la vida urbana.

De la misma mirada surge el pedido de los choferes de Uber y Lyft de Atlanta en agosto último, que pidieron frenar la expansión de los taxis autónomos de Waymo, a los que consideran una competencia desleal.