Guerra contra los autos autónomos: piden a los legisladores frenar la expansión de Waymo

Los conductores de autos, que trabajan con aplicaciones de transporte en Atlanta (tipo Uber o Lyft), están pidiendo a los legisladores municipales y estatales frenar la expansión de los autos autónomos (como Waymo y otros robotaxis) y considerar el impacto económico que tiene esta tecnología.

Así lo difundió Axios. Según informó, un grupo de trabajadores se está organizando para hacer pública su oposición a la automatización. Además, detallaron que el sindicato de conductores de servicios de transporte compartido de Atlanta señaló que los conductores han registrado una caída en sus ingresos, mayores tiempos de espera entre viajes y salarios más bajos desde la llegada y posterior expansión de Waymo en junio de 2025.

Waymo ya da servicio de taxi sin condcutor en Florida (X @Waymo)

En ese contexto, el grupo sindical solicitó al Ayuntamiento de Atlanta tomar específicamente dos medidas: por un lado, los conductores piden a los funcionarios que establezcan un cargo de entre 50 centavos y un dólar por cada viaje en robotaxi. Los recursos se destinarían a un “fondo de transición para conductores”, destinado a financiar capacitaciones, subsidios y programas de asistencia para los trabajadores desplazados.

Por otro lado, el grupo también reclama a las autoridades de la ciudad y del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta que impidan que los robotaxis recojan pasajeros allí, ya que se trata de un lugar donde los conductores humanos encuentran una fuente constante de viajes.

El medio aclara que el sindicato no cuenta con datos consolidados que permitan cuantificar la caída de los ingresos, aunque sus miembros comparten testimonios y capturas de pantalla de sus ganancias en un grupo de WhatsApp. “Si las empresas obtienen beneficios al sustituir a los trabajadores humanos por la automatización, deberían contribuir a ayudar a esos trabajadores a encontrar nuevas oportunidades”, aseguró Liza Ramsey, de la ARDU (sindicato de Conductores de Aplicaciones de Viajes de Atlanta).

Un auto Waymo en San Francisco, el 4 de septiembre del 2025. (AP foto/Jeff Chiu) Jeff Chiu - AP

La empresa de conducción autónoma Waymo ya opera en 11 ciudades de Estados Unidos y planea desembarcar en 21 más, algunas ubicadas en otros países, como el Reino Unido y Japón. Además, recientemente anunciaron que, en las próximas semanas, comenzarán a probar sus vehículos en las calles de Múnich, como primer paso para desembarcar comercialmente en Alemania. La compañía, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, apunta a lanzar un servicio de robotaxis en la ciudad hacia fines de 2027.

Más allá de los reclamos, parecería que esta tecnología podría convertirse en tendencia, especialmente luego del anuncio de Nvidia, que dio a conocer en abril de este año un acuerdo con Uber, para desplegar 100.000 robotaxis a partir de 2027. Los directores ejecutivos de Uber, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, también hablaron en febrero pasado de sus planes de expansión dentro de Estados Unidos y a otros países: “Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres”.