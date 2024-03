Escuchar

La innovación tecnológica parece no tener fin. Desde las primeras cámaras fotográficas hasta los últimos celulares o lentes de realidad mixta, los avances no paran de sorprender al mundo. Y eso es lo que pasó con un hombre de 91 años que disfrutó el último producto estrella del mercado.

Así las cosas, el hombre en cuestión experimentó de primera mano el más reciente invento tecnológico de Apple: las gafas de computación espacial y realidad mixta. El video lo subió a su cuenta de YouTube su nieto, Adrián Santos, un influencer experto en tecnología de la marca y quien realizó varias reviews sobre los visores.

El clip inicia con la explicación de Santos a su abuelo sobre lo que iba a mirar y cómo usar las gafas de manera sencilla. A la experiencia también se sumó su abuela de 85 años. LA NACION dialogó con el creador de contenido sobre cómo fue este proceso con sus seres queridos y la manera de adaptarse a los lentes.

“A mí me impactó que le di el demo del Vision Pro a mi abuelo, que tiene 91 años, y en cinco minutos logró poder crear una interfaz: ya estaba moviendo en ventanas en el espacio digital, viendo películas, abrió aplicaciones; le agarró la onda muy rápido y es una persona que no es muy inclinada tecnológicamente, casi no usa su teléfono”, aseguró Santos.

En poco tiempo logró manejar la interfaz de las gafas e hizo varias pruebas con ellas Youtube Tech Santos

Durante el clip, su abuelo le dijo que recordó su asombro con la radio, la primera gran tecnología que llegó a México, seguido de la televisión a blanco y negro en 1958. “Hemos visto como nadie todos los inventos”, consideró el influencer.

Santos le explicó el funcionamiento de las gafas de realidad mixta, mientras su abuelo iba seleccionando y moviendo por toda la habitación las distintas aplicaciones de música, fotos y los diferentes desarrollos de las Apple Vision Pro.

El hombre de 91 años se sorprendió con los lentes de Apple y espera ver pronto nuevas actualizaciones

El hombre de 91 años mostró su sorpresa todo el tiempo ante la nueva tecnología, aplaudió y mencionó que espera ver más las siguientes versiones de estos lentes. “Que bárbaro. Para qué vas a querer TV con estas gafas. Por eso no me voy a morir pronto para esperar las nuevas versiones”, dijo el señor en cuestión.

Por su parte, la abuela de 85 años repitió en múltiples oportunidades lo impresionante de esta tecnología, sin embargo, tuvo un poco más de dificultad para interactuar con las gafas, mientras se quejaba del peso y de que las mismas no le reconocieron sus ojos al instante.

La abuela del creador de contenido no pudo adaptarse tan bien a las gafas de realidad mixta Youtobe Tech Santos

El creador de contenido aseguró: “Me sorprendió que Apple pudo diseñar una interfaz de cómputo espacial muy amigable al usuario, al grado donde alguien de 91 años -o alguien de 15- puede navegarlo y entenderlo en tan solo minutos de uso”.

Alejandro Castrillón Uribe