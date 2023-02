Tinder: el modo incógnito y otras nuevas funciones que te ayudarán en la seguridad y privacidad

escuchar

En el marco del Día Internacional por una Internet Segura, Tinder anunció nuevas herramientas que permitirán a los usuarios tener un mayor control en su interacción dentro de la popular aplicación de citas. Entre sus recientes novedades se incluye el modo incógnito y la opción de bloquear perfiles.

En concreto, el nuevo modo incógnito solo está disponible para los miembros Premium y les permite ocultar su perfil para solo aparecer para aquellos que se les dio like.

La aplicación hizo una serie de ajustes para tener mayor privacidad Wikimedia Commons

“Siempre pudiste ocultar tu perfil en Tinder, pero queríamos crear una función que permitiera a las personas ocultar su perfil, pero aún poder ver a todos los demás y solo mostrarse a las personas que les gustan”, señaló Rory Kozoll vicepresidente de Producto e Integridad de Tinder, a TechCrunch.

Asimismo, la aplicación ahora permite bloquear perfiles que aparecieron como sugerencias y que ya no se quiere volver a ver más adelante. Así se podrá evitar a un familiar o ex en la aplicación. Vale destacar que esta opción está disponible para los que tiene Premium o no.

También, Tinder incluye una función de seguridad para denunciar a los usuarios con comportamientos ofensivos. Según señala el medio citado, los usuarios solo deben pulsar prolongadamente un mensaje para denunciarlo.

Tinder incluye una función de seguridad para denunciar a los usuarios con comportamientos ofensivos Shutterstock

De esta forma, se espera que las personas se animen a reportar más para que la app pueda tomar acciones contra los infractores.

El Comercio (Perú)