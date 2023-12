escuchar

El 23 de julio de 1976, un joven Steve Jobs firmó un cheque por 4 dólares y un centavo (unos 27,79 dólares, a valor de hoy). Unos meses antes había creado la empresa Apple junto a su amigo Steven Wozniak, y el cheque, hoy una reliquia, está a nombre de Apple Computer Company, la compañía pionera de la tecnología personal que luego transformaron en un gigante informático.

Este cheque en particular es singular por varios motivos: el primero, claro, porque alguien lo guardó durante más de 45 años y está en impecable estado; el segundo, porque tiene una inusual firma de Jobs (que escribió Steven Jobs, con n final, algo que luego cambiaría al más usual Steve); el tercero, porque Jobs no era muy fan de los autógrafos, por lo que tener su firma en papel es una rareza.

El cuarto, porque ese cheque fue subastado ayer por la firma RR Auction; alguien pagó 36.850 dólares por ese cheque de 4,01 dólares a nombre de RadioShack. El cheque estuvo en manos de un coleccionista privado desde fines de los 90s, quien ahora decidió deshacerse de él. La expectativa inicial era que recaudara unos 20.000 dólares.

Como nota The Guardian, no es el único: el año pasado, un cheque por 9,18 dólares firmado por Jobs, también de 1976, se vendió por 55.000 dólares; otro de 13,86 dólares, también de 1976, se vendió en marzo último por 37.564 dólares. Y otros documentos, como un contrato firmado por Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne se vendió en 2011 por 1.594.500 dólares.

Las sandalias Birkenstock usadas por Steve Jobs se vendieron por casi 220.000 dólares en noviembre de 2022. (Julien's Auctions vía AP)

El interés por la memorabilia relacionada con Steve Jobs, que murió en octubre de 2011 después de luchar contra un cáncer de páncreas, no se agota en los cheques.: hace un año un par de sandalias Birkenstock usadas por Jobs se vendieron por 218.750 dólares.

¿Por qué el cheque está hecho para RadioShack? En palabras de la subastadora: “uno de los grandes héroes anónimos del primer boom informático: RadioShack. Las mayores innovaciones tecnológicas del siglo XX están todas, en diversos grados, en deuda con la tienda de electrónica con sede en Boston. Steve Wozniak, que pasaba horas deambulando por los pasillos de RadioShack cuando era adolescente, ahorró suficiente dinero para comprar su pionero sistema microcomputador TRS-80, que utilizó para construir su famosa “caja azul”, un dispositivo ilegal que podía ganar dinero gratis durante mucho tiempo: hacer llamadas telefónicas a distancia. La “caja azul” consolidó la primera asociación comercial entre Wozniak y Jobs, un dúo que logró fabricar y vender aproximadamente 200 cajas por 150 dólares cada una. Más tarde, Jobs le dijo a su biógrafo que si no hubiera sido por las cajas azules de Wozniak, “no habría habido una Apple”. En otras palabras: no habría habido una Apple si no hubiera sido por RadioShack.”

