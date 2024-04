Un experto reveló lo que nunca hay que hacer en LindekIn

Escuchar

Cuando se trata de buscar trabajo, es habitual que las personas recurran a LinkedIn como una herramienta fundamental para captar la atención de potenciales empleadores y resaltar su disposición para explorar nuevas oportunidades. Allí se pueden crear perfiles detallados que destacan sus habilidades, experiencia laboral y logros, lo que les permite presentarse de manera más completa. Sin embargo, hay ciertas cosas que no son bien vistas por los reclutadores.

Resulta que, en medio de una búsqueda activa, ya sea de un individuo que cuenta con trabajo o uno que está desempleado, muchos optan por activar la función “Open To Work” (abierto al trabajo, por su traducción en español), un banner que indica públicamente el interés en cambiar de trabajo o conseguir uno. Aunque popularmente se cree que es una muestra de iniciativa, pocos saben que esta decisión puede ser perjudicial y hasta generar un impacto contrario a las intenciones iniciales del usuario.

El banner que despierta controversia en la plataforma

Esto lo dio a conocer Nolan Church, exreclutador de Google y actual director ejecutivo de la empresa de datos salariales FairComp. Según explicó, dicha acción constituye una de las mayores señales de alerta en un candidato por un contundente motivo.

Aunque la finalidad de este banner es demostrar disposición e iniciativa para explorar nuevas oportunidades a nivel laboral, Church sugiere que esto podría conllevar consecuencias negativas para el candidato. Según su perspectiva, las personas más talentosas y valiosas suelen encontrarse en una posición privilegiada en el mercado laboral, por ende, en lugar de buscar activamente empleo, son las propias empresas las que los buscan y los reclutan. Esta visión propone que aquellos con habilidades y competencias excepcionales no necesitan dedicar tiempo y esfuerzo a buscar trabajo, ya que su reputación y habilidades son tan reconocidas que las oportunidades laborales llegan a ellos de forma natural.

Asimismo, el ex Google no es el único con esa postura al respecto, puesto que Lindsay Mustain, quien anteriormente trabajó como reclutadora en Amazon y ahora es asesora profesional, sostiene que existe un dicho común en el mundo de la contratación que establece que las personas más talentosas muy pocas veces están buscando activamente empleo. Esto implica que la activación del banner “Open To Work” podría ser vista de manera negativa por algunos empleadores.

Sin embargo, es esencial resaltar que hay una diversidad de opiniones entre los reclutadores respecto a este tema. Además, es importante tener en cuenta que la propia plataforma de LinkedIn fomenta activamente a sus usuarios para que activen el banner, ya que esto les permite ampliar su alcance y visibilidad dentro de la red profesional.

Cómo usar Inteligencia Artificial para hacer una buena biografía en LinkedIn

Con la ayuda de la inteligencia artificial se pueden crear biografías más completas y atractivas para la plataforma

La Inteligencia Artificial incursionó en muchos campos humanos y el laboral no es la excepción, por el hecho de que con la ayuda de algunas aplicaciones que se encuentran en la red, las personas pueden optimizar su biografía de LinkedIn. Esto puede venir bien para el extracto, un espacio destinado para describir, de forma interesante y genuina, un resumen sobre el usuario. Allí, se incluye la formación, experiencia, capacidad y habilidades, por lo que hay que hacerlo correctamente para atraer la atención de los reclutadores.

Wordhero, una herramienta en línea que hace uso de Inteligencia Artificial, aprovecha la tecnología GPT-3 para generar contenido a partir de palabras clave. Esta característica la convierte en una opción ideal en el caso de buscar redactar automáticamente el perfil.

Para hacer uso de esta aplicación, hay que ingresar a ella y suscribirse. En la pantalla de inicio, habrá muchas opciones para elegir: en este caso en específico, la más útil es “Biografía personal de LinkedIn”. Ahí, será necesario sumar datos básicos y también la información que se desee poner, y en el tono que se quiera decir. Esto va a garantizar un buen perfil, ideal para generar una acertada presentación y conseguir más propuestas.

