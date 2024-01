escuchar

En un mundo íntegramente digital, las contraseñas se convirtieron en uno de los códigos más anhelados por los hackers, ya que podría dar acceso a una infinidad de información personal. Las aplicaciones, los bancos y cualquier trámite online exige una determinada cantidad de pasos para crear una contraseña segura, pero, ¿qué sucede cuando un hacker se apodera de ella? Y, mucho peor, cuando las publica.

Un hacker publicó en un foro más de 100 millones de contraseñas y 71 millones de cuentas de correos electrónicos shutterstock - Shutterstock

Esta semana una noticia generó resquemor entre las personas cuando se dio a conocer que un hacker publicó en un foro más de 100 millones de contraseñas y 71 millones de cuentas de correos electrónicos, según informó el especialista en ciberseguridad Troy Hunt.

Corroboró alguno de esos datos con las víctimas y efectivamente son reales, aunque en algunos casos, se tratan de contraseñas antiguas. Pero según los especialistas, se advirtió que más del 30% de esas claves no habían sido divulgadas anteriormente.

Para que las personas se queden tranquilas, pueden saber si sus contraseñas fueron filtradas ingresando al sitio de Hunt, en la parte de Have I Been Pwned, que fue diseñado para informar a los usuarios si su contraseña fue hackeada. Solo hay que ingresar la contraseña, tocar el botón y esperar la respuesta en la pantalla.

En el caso de que se informe una respuesta afirmativa, se debe cambiar de contraseña rápidamente para resguardar la información personal.

Alertan sobre un nuevo virus que circula en los dispositivos Android

Los virus son otra de las caras negativas de la tecnología, ya que el uso de programas maliciosos puede afectar la manera en la que las personas se relacionan con el mundo. Ahora, un nuevo malware empezó a popularizarse en forma del Xamalicious, que representa un serio llamado de atención para los usuarios de dispositivos Android.

Este virus, con su capacidad para eludir las medidas de seguridad de la Google Play Store, se ha infiltrado en una variedad de aplicaciones aparentemente inofensivas, que van desde juegos y horóscopos hasta herramientas de salud y productividad. La sofisticación del programa radica en su habilidad para recopilar información crítica del dispositivo, como detalles del sistema operativo, ubicación, contactos y contraseñas, y su capacidad para instalar encubiertamente otras aplicaciones maliciosas.

La comunidad de ciberseguridad ha reaccionado rápidamente ante esta amenaza, al identificar y eliminar las aplicaciones infectadas de la Google Play Store. No obstante, el riesgo persiste para aquellos usuarios que ya habían descargado dichas aplicaciones.

La lista de aplicaciones afectadas incluye: Step Keeper: Easy Pedometer, Track Your Sleep, Essential Horoscope for Android, 3D Skin Editor for PE Minecraft, Logo Maker Pro, Auto Click Repeater, Count Easy Calorie Calculator, Sound Volume Extender, LetterLink, Numerology: Personal Horoscope & Number Predictions, Sound Volume Booster, Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot, y Universal Calculator.

La protección contra este virus y otros riesgos similares implica una serie de prácticas de seguridad recomendadas por expertos. La regla de oro es descargar aplicaciones exclusivamente de tiendas oficiales como Google Play Store y evitar la instalación de aplicaciones desde fuentes no oficiales o mediante el sideloading. Además, es crucial contar con un software antivirus actualizado en todos los dispositivos Android.

