Un reloj inteligente diseñado para los runners

Es un hecho, los relojes inteligentes tuvieron su revancha y la están aprovechando al máximo. Luego de una primera generación que no terminó de insertarse en el mercado, en la actualidad cada vez son más las empresas que se suman a este segmento.

El buen presente que transitan estos dispositivos se debe, en gran parte, a los relojes inteligentes pensados para deportistas, que van desde discretas bandas conectadas hasta completos relojes con muchas funciones. Dentro de este último grupo está el nuevo G Squad, un dispositivo de la línea G-Shock de Casio que estuvimos probando en la nacion.

Heavy duty

Si hay algo que diferencia a la marca G-Shock del resto de las propuestas es que ofrece, desde sus inicios, relojes robustos pensados para deportistas que se toman en serio sus actividades y que no quieren perderse de nada a la hora de recabar datos.

La robustez de la línea está presente en este G Squad, que acaba de salir al mercado. Al retirarlo de la caja nos encontramos con un dispositivo pesado y grande. Sus dimensiones, sin embargo, se van disimulando con los días de uso. Durante las primeras horas puede resultar algo incómodo para quienes están acostumbrados a vestir relojes más pequeños, incluso smartwatches para deportes que no se destacan por su tamaño.

En defensa del G Squad hay que decir que reparte muy bien su peso, con lo que logra que el reloj quede suspendido y contenido por su malla, y solo notemos un pequeño roce en la muñeca.

Acerca de su diseño, luce combinaciones de plástico, metal y vidrio que mantiene la herencia de la línea G-Shock, pero que también le da la bienvenida a una nueva generación de deportistas.

A la hora de usar el reloj, hizo falta leer el manual. No nos quedó otra alternativa. Su interfaz en, un panel de LED que no es táctil, no resulta intuitiva. Todo se maneja a través de cinco botones físicos que permiten acceder a las funciones del reloj, pero hay que ganar experiencia y sumar algunas horas de uso para sacar el máximo provecho de sus características.

El G Squad GBD H-1000 –ese es el nombre completo del modelo– cuenta con muchas funciones, superando, incluso, a varios modelos de otras marcas.

Entre sus botones físicos se destaca Run, para iniciar la actividad deportiva de inmediato y recabar datos de dicho ejercicio (que luego pueden consultarse, claro). La contra de esta función es que no hace posible discriminar el tipo de actividad deportiva se va a realizar, algo básico en cualquier app para celulares. Dicho esto, hay que decir que el reloj apunta principalmente a runners.

Satelital

El dispositivo cuenta con receptor GPS. Al usarlo por primera es recomendable ingresar al menú principal y ajustar el tiempo de forma automática, según la ubicación que detecte el GPS; esto también nos dará otros datos, como longitud, latitud y altitud. Tal calibración debe hacerse al aire libre y, según el manual, tendremos que repetirla si cambiamos de zona horaria.

El G Squad incluye también sensor de ritmo cardíaco, de rumbo (es decir, brújula), presión barométrica y temperatura, y un acelerómetro para contar pasos.

Todos los datos recabados por el reloj pueden volcarse y consultarse en la app G-Shock Move, luego de hacer la sincronización de rutina.

Otro detalle es que, además de la posibilidad de usar un cargador convencional, también cuenta con paneles solares. Un ejemplo: cuando recibimos el G Squad, le faltaban dos líneas para la carga completa de batería.

Tras una semana de uso, el dispositivo no solo mantuvo su carga gracias a la exposición solar en caminatas y salidas en moto, sino que completó una línea; no hizo falta conectarlo a la red eléctrica en ningún momento. Muy buen punto.

Para terminar, es oportuno destacar que esta versión del G Squad es resistente al agua, caídas y golpes. El nuevo modelo de Casio ya está disponible en Time Shop, a un valor de $140.560.