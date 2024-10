Unknown 9 Awakening y Little Nightmares III: probamos los juegos que se vienen de Bandai

Escuchar

Además de Dragon Ball, que se viene en octubre, Bandai Namco tiene varios títulos que llegarán en el futuro cercano. Entre ellos están dos que pudimos probar en versiones preliminares como Unknown 9: Awakening y Little Nightmares III. El primero, pensado como una aventura de acción y sigilo, centrado en lo narrativo y el uso de poderes; mientras que el otro nos da una aventura de terror con puzzles y plataformas especial para jugar en familia en Halloween con sustos y climas aterradores.

Unknown 9: Awakening

El próximo 18 de octubre llega un juego no tan conocido, con una idea bastante particular. Unknown 9: Awakening, llegará para consolas de la actual generación y PC con una propuesta transmedia que pretende ser más que un juego. Unknown 9 contará su historia no solo con el título Awakening para PS5, Xbox Series y PC, sino también que lo hará con un cómic (Unknown 9: Torment), una trilogía de novelas (Unknown 9: Genesis) y una serie de podcasts ficcionados llamados Unknown 9: Out of Sight.

El trailer del Unknown 9: Awakening

Con una mecánica muy divertida a la hora de jugar (que tendremos que ver en la versión completa si mantiene la diversión sin tornarse repetitiva), en este juego de acción y aventura en tercera persona vamos a encarnar a la joven india Haroona (interpretado por Anya Chalotra, la actriz de la serie de The Witcher) con quien vamos a tener el poder de poseer a los enemigos y tomar su lugar por algunos segundos para nuestro beneficio. Con sigilo, acción o estrategia, vamos a tener que planificar cómo hacer para tomar el cuerpo de nuestros rivales para realizar acciones en cadena que los eliminen a todos juntos. A medida que se progresa en el juego, que se centrará fuertemente en su narrativa y su historia, vamos a aprender otros poderes e inclusive la posibilidad de escalonar la posesión hasta a tres rivales, y así crear un efecto en cadena para completar las áreas y limpiarlas de rivales.

La historia contará el origen de estos poderes y la lucha entre dos facciones, con escenarios en la India, que quieren usar este poder para su beneficio, uno con las fuerzas de ocupación militar de la ciudad, mientras que el otro quiere expandir a la humanidad por sobre la ciencia y la historia. Mucho más no sabemos de esta historia de lucha entre facciones, pero entre el misterio están los nueve desconocidos que dan nombre al juego y la posibilidad de estar en una dimensión paralela conocida como “revés”, fuente de nuestros poderes que nos permitirán esquivar balas, atraer enemigos y hasta como comentamos, poseerlos.

Una captura del Unknown 9: Awakening

Este título, que contará con áreas explorables, pero tendrá un argumento lineal (y por momentos de plataformas, como trepar paredes como un Uncharted), ofrecerá entre 12 a 16 horas de juego y costará 50 dólares, lo que lo hace como un juego corto, que en nuestro caso nos divirtió en sus mecánicas y el sigilo de cómo planear nuestros ataques, pero que no nos convenció, por lo menos en su versión preliminar, en sus controles, ya que no se puede saltar, a veces absurdamente por como están planteados los escenarios. Lo mismo pasa con el layout de los botones, que es poco intuitivo, cosa que puede cambiar luego de varias horas de juego.

Vamos a ver aún que pasará con la historia completa de Haroona, sus poderes y los “Unknown 9″, con una apuesta de Bandai para que los videojuegos no queden solo en la consola, sino que podamos llevarnos su relato a otros aspectos de nuestro entretenimiento.

Little Nightmares III

Luego de varios problemas con su desarrollo, Supermassive Games (creadores de Until Dawn y The Dark Pictures Anthology), el juego ya tiene una versión que pudimos probar previo a su lanzamiento en 2025. Little Nightmares III cambia la idea de su juego inicial, pero mantiene la misma esencia original que lo destaca: sus espectaculares visuales y el clima que genera. Con el terror creado por sus ambientes como eje, vamos ahora a poder jugar en cooperativo con amigos, donde cada personaje tendrá una mecánica única que podrá utilizar en equipo en un mundo de gigantes. En nuestro caso jugamos con un personaje que podía lanzar flechas, mientras que nuestro compañero tenía una llave con la que podía golpear o cortar objetos. Sus nombres: Low y Alone. Esto será clave para avanzar en los escenarios, lúgubres pero a la vez lo suficientemente infantiles como para crear una atmósfera ideal para jugar en familia, o bien con la IA como compañero si querés hacerlo en modo para un solo jugador.

El trailer de Little Nightmares III

Vamos a enfrentarnos a puzzles y plataformas mientras evitamos a gigantescos e increíbles monstruos que, no está de más repetir, tienen un diseño realmente impactante. Todo en el juego parece hecho con marionetas; avanzar hacia la derecha será la misión, mientras tratamos de entender qué paso hay que dar para no caer ante nuestros enemigos. En los niveles que pudimos jugar, nos sorprendió lo llevadero y simple, pero a la vez desafiante de este juego, que no escatima en detalles y sutilezas que aportan muchísimo en escenarios, como un sótano repleto de cañerías o los ya vistos desiertos o parques de diversiones abandonados.

Además, el juego tendrá la posibilidad de dejarnos invitar a amigos a jugar que no tengan el juego comprado para partidas cooperativas, algo altamente celebrado y poco usual en la industria. Little Nightmares 3 va a llegar en algún momento de 2025 para consolas de generación anterior y actual de Play y de Xbox, como así también Switch y PC.

