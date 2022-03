Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown lanzó un nuevo trailer y anunció una colaboración con Tekken

Sega anunció una colaboración entre Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown y Tekken. De esta manera, se cruzarán dos de las franquicias históricas y más reconocidas dentro del género. Aunque todavía no se dio demasiada información sobre fechas o contenido, sin dudas la noticia levantó mucha expectativa e ilusión en los fanáticos.

El título fue lanzado en junio de 2021 y tuvo un gran recibimiento por parte de los jugadores. La saga Virtua Fighter revivió después de 15 años con una remasterización de un clásico y conquistó no solo a los nostálgicos, sino también a nuevo público que se involucró con el juego.

Por ese motivo, la empresa desarrolladora está muy encima de la entrega y busca constantemente agregar nuevo contenido. En ese contexto, llegó la noticia de la colaboración con Tekken. El anuncio fue hecho a través de un breve tráiler, donde se lo puede a Akira con la ropa y el aspecto de Kazuya Mishima luchando con Lau, que está caracterizado como Heihachi en Tekken 7.

El tráiler sobre la colaboración de Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown y Tekken

Hasta el momento y de acuerdo a lo que mostraron las imágenes, la colaboración parece ser solo en atuendos y significará que los personajes de VF5 podrán estar vestidos como los de la mítica saga. Aún se desconoce si habrá más contenido relacionado a Tekken, aunque Sega prometió dar información adicional próximamente.

La gran recepción del juego y la posibilidad de lanzarlo en PC

En una entrevista con el medio japonés Degeki Online, Seiji Aoki, productor del juego, comentó acerca de las expectativas que tenían con la salida a la venta y la chance de que el título deje de ser exclusivo de consolas.

Con respecto al primer tema, Aoki confesó que no había grandes esperanzas sobre la cantidad de ventas y que la intención era probar cómo funciona la saga en las últimas generaciones de consolas. A pesar de que no se compartieron públicamente los números, el productor confirmó que son mucho más altos de lo que se preveía y que superaron marcadamente las expectativas.

En ese contexto y mirando a futuro, el entrevistado dejó la puerta abierta al desarrollo de Virtua Fighter 6 en algún momento no tan lejano en el tiempo. No hubo confirmación ni anuncio oficial, pero Aoki no se mostró cerrado a la posibilidad y los fanáticos podrían ilusionarse con la idea de que la saga continúe a futuro y que surja nuevo contenido.

Por otro lado y ante la creciente popularidad de la entrega, el productor fue consultado por la posibilidad de que Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown tenga una versión en PC y que no sea exclusivo de las consolas. Sobre este tema, admitió que se está evaluando la idea pero que habría que cumplir una condición importante: el crossplay.

Sega considera vital este ítem para no tener una comunidad de jugadores dispersa. Esto hace difícil pensar en una versión para ordenador, dado que según sus propias palabras, es complicado adaptar un sistema de combate y un entorno que haga posible jugar sin demora en ambas plataformas.