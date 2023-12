escuchar

Uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, GTA VI, ha lanzado su primer tráiler. En pocos minutos, el video se ha convertido en todo un fenómeno virtual que ha dado la vuelta al mundo. El tráiler ha confirmado que, por primera vez, la saga de juegos tendrá una protagonista femenina y que la ciudad en la que se enclavará la aventura será Vice City, un trasunto de Miami que ya ha aparecido en anteriores entregas.

Trailer del GTA VI

El juego, la sexta entrega canónica de la saga Grand Theft Auto, es uno de los más esperados de los últimos años. No en vano, la quinta entrega de la saga, aparecida en 2013, se ha convertido, con 7120 millones de euros recaudados, en el producto cultural que más dinero ha generado de toda la historia. Gran parte de ese dinero lo han generado los 185 millones de copias vendidas para todas las plataformas, pero gran parte, también, ha salido de su modo multijugador, que no ha dejado de ganar usuarios durante esta década.

El tráiler estaba previsto para ser estrenado a las 15.00 del martes, pero se filtró en la madrugada del lunes al martes. La compañía reaccionó rápido y decidió adelantar su publicación, por lo que ya está disponible de forma oficial. El adelanto revela que el juego saldrá en 2025.

Famosa por su irreverente sentido del humor y su personalísima forma de tratar la violencia, la saga se ha convertido en todo un referente de la cultura popular con su mezcla de conducción, disparos y robos. Pero también (y cada vez más) por la profundidad de su mundo interactivo, la vivísima recreación de las ciudades del juego y la sensación de libertad total que ofrece al jugador. También, ha sido uno de los grandes blancos históricos de los que intentan vincular la violencia con el consumo de videojuegos. Jugar al GTA no te hace más violento, pero el juego es la definición perfecta de obra solo para mayores de edad.

Cómo evolucionó el juego en estos 25 años

La fecha escogida para mostrar ese adelanto no es casual: el tráiler llega dos días antes de que se celebre la gala de The Game Awards en Las Vegas, los galardones más importantes del sector. Con el mundo del ocio con los ojos puestos en los videojuegos, que el tráiler salga ahora es también una forma de marcar terreno y postular al juego como ganador en una futura edición de los premios.

GTA VI acaparó portadas el año pasado por una filtración de datos que sufrió la empresa desarrolladora, Rockstar, tras la cual se difundieron imágenes del juego y parte del código fuente. Tan viral como el mundo de hoy, aquel robo no hizo sino multiplicar la expectación que el juego levantaba, y desde entonces no ha habido mes en que no haya habido informaciones de posibles fechas de estreno o adelantos visuales. También especulaciones. Especulaciones que, en gran parte, terminan ahora, con el primer vistazo real a un juego que está llamado a romper todos los récords.

Jorge Morla

