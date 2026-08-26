Waymo desembarca una de las principales ciudades de Alemania

La empresa de conducción autónoma Waymo comenzará a probar sus vehículos en las calles de Múnich en las próximas semanas, como primer paso para desembarcar comercialmente en Alemania. La compañía, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, apunta a lanzar un servicio de robotaxis en la ciudad hacia fines de 2027.

En una primera etapa, los vehículos circularán de manera manual por Múnich para mapear las calles y recopilar información sobre las condiciones locales de tránsito. Luego, las pruebas se realizarán con especialistas capacitados en conducción autónoma detrás del volante.

Según explicó la compañía, este período permitirá adaptar su sistema de conducción autónoma a las particularidades de la ciudad alemana antes de iniciar las operaciones comerciales.

Waymo también comenzó a trabajar con autoridades locales, estatales y federales para obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para operar en Alemania. En paralelo, prevé invertir en una flota local y crear puestos de trabajo altamente calificados vinculados con el despliegue de su tecnología.

Un Waymo en San Francisco, el 4 de septiembre del 2025. (AP foto/Jeff Chiu) Jeff Chiu - AP

El avance en Múnich se produce mientras Europa empieza a convertirse en un nuevo escenario para la competencia entre las compañías de vehículos autónomos. La semana pasada, Uber, Verne y la china Pony.ai lanzaron viajes autónomos en Zagreb. La capital de Croacia se convirtió así en la primera ciudad europea donde los usuarios pueden reservar un vehículo sin conductor a través de la aplicación de Uber.

Waymo, por su parte, viene acelerando la expansión de su negocio de robotaxis. A comienzos de este año, la empresa recaudó US$16.000 millones en una ronda de inversión que la valoró en US$126.000 millones.

El desembarco en Múnich representa un nuevo paso en esa estrategia y, si consigue las autorizaciones necesarias, llevará a Waymo a competir por uno de los principales mercados automotores de Europa.