WhatsApp: la nueva función que se lanzará para guardar mensajes importantes

Con la llegada de la última actualización de WhatsApp, nuevas funciones salieron a la luz: una de ellas es la que te permitirá conservar mensajes importantes, aún si se activó la opción de borrado automático tras cierto tiempo.

Uno de los casos en los cuales esta herramienta pueda llegar a resolver conflictos es si hemos activado la opción para que los mensajes se borren automáticamente después de un tiempo. De esta manera el mensaje quedará guardado y no se eliminará del celular. Según se ve en la versión beta 23.7.0.72 para iOS, solo hay que presionar sobre el mensaje en cuestión, y aparte de las habituales opciones de contestar con cita, reenviar, copiar o eliminar, también aparece la de “guardar”.

La actualización ya se está probando para ser lanzada dentro de muy poco.

Así como podemos activarlo para que se guarden, también podemos cancelar el guardado en cualquier momento. Si estaba ya destinado a desaparecer, se desvanecerá en el momento en que seleccionemos esa opción, si desaparece o es eliminado antes de que hayamos seleccionado la opción de guardar, ya no podremos recuperarlo.

La nueva herramienta de WhatsApp que permite bloquear el acceso a los chats privados con la huella digital

WhatsApp sigue agregando funciones de seguridad en su plataforma. La app de Meta ahora se encuentra desarrollando una manera de resguardar las conversaciones de los usuarios: una función que permite bloquear el acceso a los chats. Estas funcionarían con la huella dactilar o una clave. “WhatsApp está desarrollando una función que mejorará la privacidad del usuario. En particular, será posible bloquear sus chats más privados directamente dentro de la información de contacto o grupo del chat”, reporta WABetaInfo, portal especializado en las novedades del servicio de mensajería.

Para bloquear uno de estos chats, solo hay marcarlos como tal. “Después de agregar un chat a la lista de chats bloqueados, solo estará disponible dentro de esta pantalla y, una vez que se bloquea un chat, solo se puede acceder a él usando la huella digital o el código de acceso del usuario, lo que hace que sea casi imposible que alguien más abra el chat”, agrega.

La función de bloqueo de acceso a chats en la que está trabajando WhatsApp (Fuente: WABetaInfo)

Si otra persona trata de abrir el chat bloqueado, este podría ser eliminado. “Para proteger su privacidad, un chat bloqueado no se puede abrir sin una huella digital o un código de acceso. Además, si alguien intenta acceder a su teléfono y no proporciona la autenticación necesaria, se le pedirá que borre el chat para abrirlo”, indica el medio.

Así, los usuarios decidirán qué conversaciones quieren resguardar en caso alguien más quiera espiarlos. Esta nueva capa de privacidad es opcional, por lo que si una persona no desea usarla, no tendrá que hacerlo. La herramienta estará disponible para cuando lo crean conveniente. Aún no se conoce la fecha de salida de la función. Incluso, los usuarios de la beta de WhatsApp aún no pueden acceder a esta. Sin embargo, viendo la tendencia durante 2022 de mejorar la seguridad en la aplicación, es probable que no falte mucho para que la veamos en nuestros celulares.

