WhatsApp Plus: cómo bajar la última versión

La aplicación de WhatsApp Plus volvió a estar en tendencia en redes sociales por una nueva actualización que se dio a conocer en los últimos días. Se trata de la versión 27.06, que, según sus desarrolladores y los canales especializados en tecnología, introduce correcciones de funcionamiento y mejoras en las herramientas de personalización.

A diferencia de WhatsApp Messenger, WhatsApp Plus no es una aplicación oficial ni cuenta con el respaldo de Meta. Su principal atractivo está en la posibilidad de modificar la apariencia de las conversaciones, elegir colores, cambiar los íconos y acceder a determinadas funciones que no siempre están disponibles en la plataforma original.

Sin embargo, su instalación requiere descargar un archivo externo a Google Play Store, lo que implica riesgos de seguridad y privacidad que conviene conocer antes de utilizarla. Según el tutorial publicado por Chezna TV, la actualización 27.06 está disponible en las variantes conocidas como WhatsApp Plus y WhatsApp Pro o GB.

Los usuarios que descarguen WhatsApp Plus cuentan con varios beneficios de personalización https://whatsplus.org/

El procedimiento mostrado en el video consiste en descargar un archivo de instalación con extensión APK, un formato utilizado para instalar aplicaciones en dispositivos Android.

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original , para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes.

, para respaldar las conversaciones y no perder los mensajes importantes. Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp .

. Buscar en un buscador “Instalar la versión 27.06 de WhatsApp Plus”. Una vez encontrado el sitio, descargar la última versión.

Activar en el dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Ingresar el número telefónico y configurar el perfil según las preferencias del usuario.

Seguir el proceso de instalación del APK , acepta los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee.

, acepta los términos y condiciones, ingresar el número de teléfono y personalizar el perfil como se desee. Restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad.

Por último, abrir WhatsApp Plus v.27.06 y utilizar la aplicación.

WhatsApp Plus: el paso a paso para bajar la última versión del APK Depor

¿Qué novedades tiene WhatsApp Plus 27.06?

Paso a paso para descargar la nueva versión de WhatsApp Plus

De acuerdo con la demostración de Chezna TV, la nueva actualización incorpora ajustes relacionados con el funcionamiento de la aplicación y su sistema de vinculación. El creador del contenido aseguró que esta edición mejora algunos inconvenientes presentes en versiones anteriores, en especial al momento de conectar la aplicación con una cuenta.

Una de las funciones destacadas es la posibilidad de cambiar los colores de WhatsApp Plus, mediante una paleta que ofrece diferentes tonalidades y permite elegir entre estilos suaves o más intensos. También se muestran opciones para modificar los íconos de la aplicación, ajustar la apariencia de los chats e incorporar paquetes alternativos de emojis.