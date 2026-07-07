Qué trae WhatsApp Plus, la membresía oficial que ya se puede contratar en Argentina

Al igual que en el resto del mundo, y siguiendo el debut de la suscripción mensual en la Argentina de Instagram Plus, Meta está habilitando con cuentagotas en nuestro país a WhatsApp Plus.

La membresía, de pago mensual, no debe confundirse con la app no oficial del mismo nombre, desarrollada por un tercero.

Y aunque no hubo anuncio oficial, varios usuarios en la Argentina reportan que la propia app les está avisando que ya está disponible el servicio, que se verifica desde los Ajustes de la app, donde aparecerá la opción Suscripciones y allí WhatsApp Plus, que según promete la compañía “mejora tu experiencia con los mensajes”, y se puede probar gratis durante un mes; luego habrá que pagar 1,49 dólares al mes (como referencia, Instagram Plus tiene un precio de 1,99 dólares al mes).

Qué trae la membresía WhatsApp Plus

Al igual que Instagram Plus y Facebook Plus, la suscripción habilita algunas herramientas extra que se suman al funcionamiento base del mensajero, y que son sobre todo cosméticas y de usabilidad.

Con una suscripción a WhatsApp Plus es posible acceder a los siguientes beneficios, según explica la compañía:

Fijar hasta 20 chats para que las conversaciones importantes permanezcan en la parte superior.

para que las conversaciones importantes permanezcan en la parte superior. Compartir stickers exclusivos con efectos especiales.

con efectos especiales. Elegir temas e íconos de la aplicación únicos para personalizar WhatsApp.

para personalizar WhatsApp. Personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados.

alertas, tonos de llamada y temas personalizados. Establecer tonos exclusivos para tus contactos más importantes.

El valor principal de WhatsApp Plus está en cómo modifica el funcionamiento del mensajero para el usuario que lo contrató (con los ringtones, los temas, las listas); los demás contactos no sabrán que está activa la suscripción, ni hay limitaciones para las funciones de la versión gratis.

WhatsApp Plus es una suscripción oficial para el mensajero que por US$1,49 agrega la posibilidad de tunear el aspecto de la app, además de agregar algunas funciones

Cómo se contrata WhatsApp Plus

La membresía se puede contratar desde Ajustes>Suscripciones>WhatsApp Plus; el pago será gestionado por la tienda de aplicaciones de Google o de Apple, según corresponda; es decir, usará el medio de pago que esté ingresado en esa tienda.

Una vez que esté activa, la suscripción se renueva automáticamente todos los meses, en la misma fecha de la contratación original, salvo que el usuario la cancele (hasta 24 horas antes de la fecha de pago).