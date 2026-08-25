WhatsApp suma llaves de acceso, un PIN alfanumérico y más datos de llamadas de desconocidos

WhatsApp ha ampliado las funciones de seguridad para proteger las cuentas de los usuarios, con la posibilidad de añadir varias llaves de acceso a una misma cuenta y contraseñas más completas para la verificación en dos pasos, además de mostrar más información en las llamadas de números desconocidos en Android.

La red social de mensajería instantánea ha trasladado su objetivo de seguir ofreciendo opciones para mantener la cuenta segura y bajo control para los usuarios, por lo que, más allá del cifrado de extremo a extremo predeterminado que caracteriza la plataforma, ha mejorado otras funciones como las llaves de acceso.

Concretamente, más de mil millones de personas ya utilizan una llave de acceso para acceder a WhatsApp, como ha apuntado la compañía en un comunicado. Esto significa que pueden volver a iniciar sesión utilizando datos biométricos como la huella dactilar, Face ID o un código de bloqueo de pantalla, sin necesidad de acudir a otras contraseñas.

Ante esta amplia adopción, WhatsApp ha anunciado ahora que los usuarios podrán comenzar a agregar más de una llave de acceso a su cuenta, para aquellos casos en los que se utilice en más de un dispositivo, ya sea con sistema operativo Android o con iOS.

Para configurar estas llaves de acceso adicionales para otro dispositivo, los usuarios deberán hacerlo desde los Ajustes de su cuenta, en la pestaña de ‘Llaves de acceso’, como ha especificado la compañía.

Contraseñas más fuertes para la verificación en dos pasos

WhatsApp también ha anunciado mejoras en la verificación en dos pasos. Esto es, una capa de protección adicional que ayuda a evitar que alguien tome el control de una cuenta, incluso si dispone del código de acceso de un solo uso.

Para verificar el acceso, actualmente WhatsApp solicita un PIN de seis dígitos. Sin embargo, ahora ha fortalecido este método y permitirá configurar una contraseña más completa, que podrá ser más larga, alfanumérica e, incluso, incluir caracteres especiales.

Más datos en una llamada de desconocidos

Finalmente, la app propiedad de Meta también pretende facilitar que el usuario disponga de más información antes de responder llamadas de usuarios que no estén entre sus contactos, con la idea de ayudar a decidir si se quiere responder antes de descolgar.

Para ello, ha anunciado que comenzará a mostrar información sobre las personas que no están guardadas directamente en la pantalla de la llamada en dispositivos Android. Por ejemplo, indicará cuestiones como si el número es de otro país o si está incluido algún chat grupal en común.

Como ha explicado WhatsApp, esta medida pretende ofrecer más seguridad a los usuarios a la hora de hablar con personas desconocidas para, por ejemplo, que puedan asegurarse de que no se trata de una estafa. “Los estafadores apelan a la urgencia, pero ahora puedes tomarte un momento para informarte mejor antes de responder”, ha subrayado WhatsApp al respecto.