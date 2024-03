Escuchar

La mayoría de las personas utilizan WhatsApp como la principal herramienta de mensajería instantánea, ya sea para comunicarse por teléfono por trabajo o por cuestiones personales. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza y el paso del tiempo contribuye a distintos descubrimientos, algunos dispositivos van quedando obsoletos.

Cuáles son los modelos de celular que se quedarán sin WhatsApp desde abril Shutterstock - Shutterstock

De esta manera, ciertos modelos de celulares pierden la capacidad de procesar aplicaciones que van mejorando sus sistemas e interfaces. Por eso, te compartimos la lista de aquellos dispositivos de diferentes marcas que perderán la posibilidad de seguir gozando de las actualizaciones de la app.

Tener estos modelos de celular puede hacer que pierdas contacto con las personas con las que tenés que hablar debido a que WhatsApp ya no funcionará en el mismo. Es por eso que es importante que revises cuáles son los modelos de dispositivos incluidos en la lista para buscar el tuyo.

Cuáles son los modelos de celular que se quedarán sin WhatsApp desde abril Shutterstock

Además, en la actualidad, la aplicación solo es compatible con dispositivos que ejecuten Android 5.0 o versiones superiores, con al menos 300 MB de almacenamiento disponible. Aquellos que no cumplan con estos requisitos recibirán un mensaje de incompatibilidad al intentar descargar o actualizar la aplicación desde Google Play.

La lista de los teléfonos móviles que ya no podrán utilizar la aplicación a partir de abril:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Si por algún motivo, ya sea de comodidad o monetario, no estás en condiciones de cambiar de dispositivo, se recomienda entonces no actualizar la aplicación o desactivar la opción de actualización automática para que la misma siga funcionando en ese modelo. De todas formas, existen algunas alternativas muy similares a WhatsApp que funcionan de la misma manera y no quedan inutilizables en dispositivos antiguos.

Cuáles son los modelos de celular que se quedarán sin WhatsApp desde abril Shutterstock

Cada una tiene sus propias características y ventajas, por lo que podrías elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias, ya sea en términos de privacidad, funciones adicionales o popularidad en tu región. Tené en cuenta que para comunicarte a través de estas aplicaciones, la otra persona con quien hables también debe tenerla instalada y estar registrada en la app.

Telegram : es una opción muy popular que ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, grupos grandes, canales públicos y un fuerte enfoque en la privacidad y la seguridad con su cifrado de extremo a extremo opcional.

: es una opción muy popular que ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, grupos grandes, canales públicos y un fuerte enfoque en la privacidad y la seguridad con su cifrado de extremo a extremo opcional. Facebook Messenger: es una opción popular, especialmente para aquellos que ya utilizan Facebook. Ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, y permite compartir archivos y ubicaciones.

Cuáles son los modelos de celular que se quedarán sin WhatsApp desde abril

LINE : es muy popular en algunas regiones, especialmente en Asia. Ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, así como también juegos y stickers .

: es muy popular en algunas regiones, especialmente en Asia. Ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, así como también juegos y . WeChat : es una aplicación muy popular en China que ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, pagos móviles, juegos, y muchas otras funciones integradas.

: es una aplicación muy popular en China que ofrece mensajería instantánea, llamadas de voz y video, pagos móviles, juegos, y muchas otras funciones integradas. Viber: otra opción que proporciona mensajería instantánea, llamadas de voz y video, así como también stickers y juegos. También permite llamadas internacionales a teléfonos fijos y móviles a tarifas reducidas.

LA NACION