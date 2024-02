escuchar

En la era digital, donde la comunicación instantánea es una parte esencial de la vida cotidiana, WhatsApp se convirtió en un pilar fundamental. Con la presencia de la aplicación en teléfonos inteligentes llegaron, además de soluciones, los problemas: ¿cómo se recupera la contraseña de la cuenta que nos permite desbloquear la pantalla?

WhatsApp Web: cómo recupero la contraseña para desbloquear la pantalla Shutterstock

WhatsApp Web, una extensión del servicio de mensajería que se utiliza en computadoras, ofrece una solución ingeniosa a este problema que puede irrumpir de un momento a otro. Este truco permite a los usuarios acceder a sus conversaciones y archivos (fotos, audios, videos) desde una computadora, eliminando la dependencia del teléfono móvil.

Cómo recuperar el WhatsApp Web ante una urgencia

Para poder ingresar a la aplicación si se te olvidó la contraseña de bloqueo hay que seguir los siguientes pasos:

Primero, al acceder a WhatsApp Web, te encontrarás con la pantalla de bloqueo que solicita la contraseña que no podés recordar. Refrescar la página no va a resolver el problema. Andá hacia la parte inferior de la pantalla, donde encontrarás la pregunta “¿Olvidaste la contraseña?” . Justo debajo, vas a ver la indicación de “Cerrar sesión y volver a conectarte desde tu teléfono”. Esta acción es la solución, así que seleccioná la opción “Cerrar sesión”. Posteriormente, escaneá nuevamente el código QR para enlazar tu cuenta.

WhatsApp tiene distintos niveles de seguridad, entre ellos, la autentificación en dos pasos Shutterstock - Shutterstock

La función principal de WhatsApp Web es proporcionar una alternativa accesible para aquellos momentos en que el teléfono está fuera de alcance o la pantalla está bloqueada y la contraseña haya sido olvidada. Al escanear un código QR desde la página web de WhatsApp en el navegador de la computadora, los usuarios pueden sincronizar sus conversaciones y continuar chateando sin interrupciones. Esta característica no solo es una comodidad adicional, sino también una respuesta eficiente a uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios.

A pesar de las precauciones de seguridad, los usuarios deben ser conscientes de los posibles riesgos asociados con la sincronización de datos en múltiples dispositivos. Es esencial proteger la información de la cuenta y la privacidad de las conversaciones, utilizando contraseñas fuertes y habilitando la autenticación en dos pasos, una capa adicional de seguridad que requiere un código extra para acceder a la cuenta.

WhatsApp: es importante recordar que jamás debés darle datos privados de tus contraseñas a nadie Shutterstock

Además, los usuarios deben estar atentos a la actividad no autorizada en sus cuentas. WhatsApp proporciona una función para cerrar sesiones activas en dispositivos que no reconocen, lo que ayuda a prevenir el acceso no autorizado a la información personal.

LA NACION