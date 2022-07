Xbox Cloud Gaming probamos el servicio de streaming de juegos, que suma a los Smart TV de Samsung como plataforma para jugar a todo su catálogo sin tener una consola

La noticia de que Xbox habilitó el mes pasado en la Argentina gran parte de su catálogo del servicio Game Pass Ultimate para jugarlo desde la nube y sin consolas fue una bomba en el mundo del gaming local. Si bien otros países como Estados Unidos ya tenían este servicio activo, lo cierto es que nuestro país siempre se sintió un paso por detrás en este tipo de tecnología. Para sorpresa de muchos, el servicio se habilitó en nuestro primero en smartphones y PC, y ahora suma la posibilidad de usar un SmartTV de Samsung (de última generación) como plataforma para poder disfrutar de juegos que correrían solo en una PC relativamente potente o una de sus consolas, pero que ahora podemos usar en un smartphone, una tableta, una notebook común o un televisor, sin más inversión que un gamepad y una conexión a internet decente.

Solo basta con configurar la cuenta, vincular un joystick por Bluetooth (que puede ser cualquiera, incluso de PlayStation) y listo. Los servidores de Microsoft se encargan de correr el juego a máxima calidad y enviarnos el video interactivo para usarlo en nuestro dispositivo. Revisamos el catálogo online, apretamos “jugar” y no hace falta nada más. El juego no se va a instalar en el dispositivo, solo va a correr directamente de los servidores remotos (aunque ahora están más cerca para asegurar una interacción sin demoras) para vivir una experiencia similar a la que tenemos con Netflix, pero dándole feedback desde nuestro control.

Xbox Cloud Gaming ya funciona en la Argentina; permite correr juegos vía un servicio de streaming, sin necesidad de una consola o PC gamer; tiene un costo mensual de 899 pesos más impuestos

Esto plantea un cambio a la hora de consumir juegos. Los títulos ya no están atados a una forma específica de usarlos. Podemos jugarlos desde la tele, desde cualquier celular o PC (alcanza con que sea capaz de correr Netflix o un navegador de internet sin mayores inconvenientes), y tener una conexión de internet moderada. Xbox aclara que necesitamos tener una conexión de al menos 20 Mbps de bajada, ya sea WI-FI o LTE, y recomiendan usar Wi-Fi 5 GHz para evitar un cuello de botella local.

De la diferencia de costos al lag y la resolución

Algunos gamers de la vieja escuela no creen que estos servicios de juegos por streaming (con presencia también de Sony, Amazon, Google y Nvidia, entre otros, aunque sólo GeForce Now funciona en forma oficial en el país) sean el futuro, ya que afirman que la “experiencia no es la misma que tener instalado el juego en una PC o una consola en el living de tu casa”. Y algo de cierto hay en este punto: hoy los juegos tipo Cloud Gaming se ven en 1920 x 1080 pixeles de resolución hasta 60 cuadros por segundo, mientras que en una PC o una consola podemos llegar a 4K con más de 120 FPS en juegos selectos. Pero aquí es donde hay que evaluar la relación costo-beneficio de esta propuesta.

Con Xbox Cloud Gaming un usuario puede decidirse a pagar el plan Ultimate, que cuesta en nuestro país con un periodo de prueba de 3 meses unos mínimos 39 pesos y luego salta a $ 899 mensuales (más impuesto digital y solidario), en vez de comprar una consola. Esto incluye los más de 100 juegos del catálogo de Xbox, junto con los nuevos lanzamientos que vendrán de Bethesda, Activision, Xbox Studios y Blizzard. Como comentamos, puede usar su celular, su televisor o la PC que usa para trabajar o el colegio. El gasto principal es el costo mensual del servicio (salvo Fortnite que es gratuito) y la inversión en un gamepad.

La calidad a veces puede también variar dependiendo de nuestra conexión: por momentos, podemos llegar a ver pixelados algunos cuadros (como pasa a veces con Netflix y los servicios de streaming) y otros aseguran que hay cierto lag (demora entre que hacemos algo con el control y se refleja en el juego) en algunos títulos, cosa que en las pruebas que hicimos no sufrimos tanto como para arruinar la experiencia. En la medida que mejoren las conexiones locales esto dejará de ser un problema, pero cada casa es un mundo. Lo bueno, llegado el caso, es que la contratación del servicio puede anularse en cualquier momento.

Hoy una PC “gamer”, con placa de video que pueda correr los juegos de la misma manera que este streaming puede costar arriba de los $ 150.000, mientras que las consolas de última generación, con una performance mayor, golpean el techo de los $ 200.000. A eso hay que sumarle el costo de los juegos (o del pase de Xbox, para esa consola y para Windows, por 599 pesos más impuestos).

Del otro lado hablamos, para Xbox Cloud Gaming, de un costo aproximado de 1500 pesos mensuales (esos 899 pesos más impuestos), para un total anual de 18.000 pesos. Claro que aquí no podemos elegir qué juegos tener: estamos acotados a ese centenar que elige Microsoft, aunque hay opciones de primerísimo nivel.

Jugar desde la tele, literalmente

A la posibilida de jugar con un smartphone, una tableta o una computadora común ahora se suma la novedad de poder jugar desde la televisión, sin nada más que un joystick. Esto funciona simplemente descargando la app de Xbox para los televisores Samsung de 2022 en adelante, y sincronizando el control con la TV. Si no se cuenta con un modelo de Samsung es posible -según reportan algunos usuarios- conectar un joystick a su televisor y jugar entrando a la versión online de Cloud Gaming directamente del navegador de su Smart TV. En el caso de los celulares de Samsung o Motorola, además, el enchufe USB-C puede conectarse directamente a la tele para usar la app de Android del teléfono o la tableta, pero aprovechando un televisor o monitor como pantalla grande.

Un fuerte rumor también apunta a que Xbox lance dentro de poco un accesorio HDMI, similar al Chromecast, para adaptar cualquier pantalla con ese puerto al mundo del cloud gaming.

Estas partidas además se sincronizan con las que tengas en tu app para smartphones o partidas ya jugadas e instaladas en PC y Xbox.

La duda de si el Cloud Gaming es el futuro o no de los videojuegos aún no fue respondida. Pero el beneficio para países emergentes que tengan acceso a conexiones moderadas puede ser alto para evitar el cuello de botella que implica hoy invertir en hardware específico. Lo mismo pasa por el alcance que puede tener un juego, ya que no está atado a una cantidad X de consolas vendidas, sino que puede expandir su horizonte a literalmente cualquier persona que tenga acceso a un smartphone, una PC o una TV moderna.

El tiempo dirá si este modelo seguirá atado exclusivamente al catálogo de Xbox o si otras empresas también lanzarán sus juegos pagos con la posibilidad de poder correrlos desde la nube de manera masiva. Hoy esto puede lograrse con servicios como GeForce Now, entre otros, pero su popularidad y calidad de servicio, al menos en nuestro país, no se asemeja al de Xbox. Falta ver la respuesta de PlayStation a este nuevo formato, ya que en los EE.UU, por ejemplo, el nuevo PS Plus permite jugar en la nube a juegos del catálogo de PlayStation 3 desde una PS5.