PlayStation Plus: cuándo llega la nueva versión a la Argentina y cuál será el precio local que tendrán las tres alternativas que ofrece

PlayStation ya le puso fecha a su incursión en la profundización de su servicio por suscripción para hacerle frente al Xbox Game Pass de Microsoft. Los nuevos PlayStation Plus Essential, Extra y Premium o Deluxe (que traen, además, el fin de PlayStation Now) llegarán al mundo a partir de fines de mayo y específicamente llegará a América latina y a la Argentina el 13 de junio próximo.

¿Pero cómo será este servicio? Tal como se anunció hace unas semanas, el PS Plus tal como lo conocemos pasará a tener tres opciones, que cambiarán de precio y de prestaciones dependiendo en qué parte del mundo tengas registrada tu cuenta. En los Estados Unidos, por ejemplo, estarán los PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium, mientras que en la Argentina esto variará en el caso del escalón más alto, que acá se llamará Deluxe en vez de Premium.

Diferencia de contenidos en cada plan

En el caso del plan Essential, vamos a tener incluido lo mismo que nos tenía acostumbrados el PS Plus tradicional: 2 o más juegos gratis al mes para PlayStation 4 y PlayStation 5, el acceso a los servicios online, almacenamiento en la nube y descuentos en la tienda online. Lo que no está aclarado aún es si el agregado que tenían los usuarios de PS5, llamado PS Plus Collection con más de 10 juegos relativamente nuevos (como God of War,DAys Gone, The Last Of us o Mortal Kombat X, por ejemplo), seguirá vigente luego del 13 de junio.

Luego, en el escalón del medio tenemos al servicio Extra. Aquí es donde ya entra el juego un modelo similar al Game Pass. Si bien no tendrá juegos triple A incluidos desde su lanzamiento, si sumará más de 400 juegos de PS4 y PS5 tanto propios de Sony como de estudios externos. Entre ellos, ya se confirmaron títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 y el exclusivo de PS5, Returnal.

Aún falta presentarse la lista completa de juegos incluidos, pero Sony ya aclaró que juegos como God of War: Ragnarok, o los lanzamientos de peso para su marca seguirán pagándose por fuera del Plus y no se comprometieron a especificar cuánto tiempo después se agregarán al plan. Tampoco confirmaron si los juegos que salgan desde 2022 en adelante se sumarán algún día a este nuevo servicio.

En el caso del escalón más alto es donde vamos a tener una diferencia sustancial entre los planes de EE.UU y Europa con los de América latina. Los norteamericanos van a tener el servicio PS Plus Premium, que sumará no sólo los 400 juegos de PS4 y PS5, sino también una colección de más de 340 juegos de PlayStation 1, 2 y PSP, junto con un catálogo de títulos de PlayStation 3 que se jugarán en la nube, mediante el servicio ahora conocido como PS Now.

La diferencia con Argentina es que este plan se llamará Deluxe, y debido a que las limitaciones de la infraestructura local de acceso a internet no pueden garantizar la velocidad y estabilidad que Sony pretende, no estarán incluidos los juegos por streaming. Por ende no podremos disfrutar en nuestro país del catálogo de PlayStation 3, por ahora solo jugables por esta modalidad online por una cuestión de compatibilidad con las PS4 y PS5. Sí estará el catálogo “retro” con juegos de las primeras generaciones, del que aún falta confirmar también el inventario.

Precios localizados y reducidos para Argentina

Si bien el plan más alto no tendrá juegos de PS3 para América latina, estos sí tendrán un beneficio al contratarlos en nuestro país. Si utilizamos una cuenta radicada en la Argentina de PlayStation, los precios estarán localizados y reducidos.

Aunque se seguirán pagando en dólares más los impuestos, en nuestro país los precios serán en el caso del Essential, lo más básico, de US$ 6,99 mensuales (con impuestos y a cambio dólar oficial al día de hoy serían aproximadamente 1300 pesos argentinos); US$ 16,99 trimestrales ($ 3200) y US$ 39,99 anuales ($ 7600), mientras que en Estados Unidos será de US$ 9,99 mensuales, US$ 24,99 trimestrales y US$ 59,99 anuales. Hasta ahora el PS Plus tradicional se paga 7 dólares al mes o 40 al año en Argentina, lo mismo que saldrá el Essential.

En el caso del escalón del medio Extra, uno de los más tentadores, se pagará 10,49 dólares mensuales ($ 2000); US$ 27,99 trimestrales ($ 5300); y US$ 66,99 anuales ($ 12.700), mientras que en EE.UU. será de US$ 14,99 dólares mensuales, US$ 39,99 trimestrales y US$ 99,99 anuales.

Luego, en el escalón más alto, y en el que hay más diferencia de contenidos en Argentina se podrá conseguir con el nombre de Deluxe a US$ 11,99 mensuales ($ 2250), US$ 31,99 trimestrales ($ 6000) y US$ 76,99 anuales ($ 14.600). Y luego en los países con el servicio en la nube de juegos de PS3 estará a US$ 17,99 mensuales, US$ 49,99 trimestrales y US$ 119,99 anuales.