Ya está disponible Return to Monkey Island, la nueva entrega de una saga clásica de los videojuegos

La espera terminó, y el regreso de uno de los juegos más queridos de los 80s ya está disponible. Se trata de Return to Monkey Island, la tercera entrega de la serie, después de Monkey Island (1987) y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991). Return to Monkey Island ya disponible desde hoy para la Nintendo Switch (con un precio de 25 dólares), Windows y macOS en Steam (con un precio de 1199 pesos para Argentina, que terminan siendo 2100 pesos contando impuestos).

El juego recupera los personajes de la saga creada por Lucasfilm que marcó a fuego un género de videojuegos llamado point-and-click, que aprovechaba las incipientes capacidades gráficas de las primeras computadoras para ofrecer aventuras interactivas, en donde había que controlar los personajes eligiendo acciones y objetos de una lista en pantalla.

Return to Monkey Island tiene la particularidad de que fue creada por el diseñador del juego original, Ron Gilbert (también es el creador de otro clásico del género, Maniac Mansion). Y recupera las aventuras del protagonista de las entregas anteriores, Guybrush Threepwood. Según explican sus creadores: “Han pasado muchos años desde que Guybrush Threepwood se enfrentó por última vez en un duelo de ingenio a su némesis, el pirata zombi LeChuck. Su verdadero amor, Elaine Marley, ya no es gobernadora y el propio Guybrush está perdido y se siente incompleto, ya que nunca llegó a descubrir el Secreto de Monkey Island. Unos piratas jóvenes y modernos, liderados por la capitana Madison, han expulsado a la vieja guardia, la isla Mêlée se ha ido al traste y al famoso empresario Stan lo han encerrado por «delitos relacionados con el marketing».”

El nuevo trailer de Return to Monkey Island

El juego mantiene el humor que caracterizó a las primeras entregas, pero cambió la estética pixelada por un movimiento más moderno, algo que generó muchas quejas y críticas de algunos fundamentalistas en redes sociales cuando vieron los avances, al punto de que Ron Gilbert se retiró de las redes, harto de las críticas a un juego que no habían jugado, algo que ha pasado también por estos días con la precuela del Señor de los Anillos.

“Realmente continúa donde terminó Monkey Island 2″, según Gilbert. Pero no es tan simple como hablar de una secuela directa. “Cuando hablábamos por primera vez sobre el proyecto, una de las cosas de las que nos dimos cuenta fue que no podemos crear el juego exacto que hubiéramos creado en 1992 porque no somos las mismas personas que éramos entonces, y el mundo es diferente, y hay varios títulos más de Monkey Island en él”, amplió Dave Grossman, coguionista del juego, hace unos meses.

Una vista del Return to Monkey Island

La decisión que tomaron fue adaptarse al canon tanto como se pudiera, aunque con los obstáculos que eso supone, ya que, como explica Grossman, “algunos juegos no concuerdan entre sí” y en otras “el canon a veces puede interponerse en el camino de contar una buena historia”.

El estilo artístico se alejará de los píxeles, característico de los juegos de las dos primeras entregas, para adoptar la animación. Y aunque se mantiene el género, una aventura de ‘apuntar y clickear’, éste se ha repensado para que también lo puedan disfrutar los jugadores de hoy en día acostumbrados a los controladores de videoconsolas.

Una lección que ambos aprendieron de Thimbleweed Park, otra aventura de ‘apuntar y clickear’ pero de tipo retro, con estilo pixel, más similar a los juegos clásicos de LucasArts, es “asegurarse de no atrincherarse tanto en el pasado”, declaró Gilbert hace unos meses.