Qué pasó en la autopista 9 de Julio sur y por qué está cortado el tránsito en el acceso a la Capital Federal desde Avellaneda

Un hombre de aproximadamente 30 años murió en la madrugada de este jueves cuando circulaba en una moto por la autopista 9 de Julio sur, sentido al centro porteño, a la altura del barrio de Barracas. Lo que aún no se esclareció es el motivo: si se trató de un accidente de tránsito o si fue asesinado al intentar robar a otro motociclista, como apuntan otras versiones sobre el caso.

Según versiones que pudo recopilar LA NACION para esclarecer el tema, la concesionaria AUSA (Autopistas Urbanas) fue quien solicitó, de urgencia, la presencia del SAME en el lugar del hecho, a la altura de la avenida Suárez, por la presencia de un hombre muerto sobre la calzada.

Caos de tránsito en la autopista 9 de Julio sur tras el fallecimiento de un motociclista. captura de LN+

El hecho habría ocurrido a las 4.45 de la madrugada. Las primeras investigaciones indicarían que la persona fallecida podría ser un delincuente baleado por otro motociclista que se defendió de un intento de robo. La pesquisa también arrojó que el delincuente iría acompañado por otros dos maleantes.

A raíz de este trágico suceso, que derivó en pesquisas y peritajes, quedó habilitado solamente un carril de la autopista, sentido al centro porteño, lo que causa grandes demoras en el tránsito en plena hora pico. Al conectar el sur de la capital con la zona céntrica, existen largas filas de autos esperando avanzar hacia su destino.

Demoras en la Autopista 9 de Julio sur

Además, LN+ constató que el caos vehicular también se extendió hacia el conurbano bonaerense, más precisamente a Avellaneda y Lanús, donde sus principales arterias quedaron cortadas por decisión de un operativo policial y complica el tránsito para acceder al puente Pueyrredón, una arteria necesaria para el cruce de Provincia a Capital.