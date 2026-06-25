Murió un motociclista en la autopista 9 de Julio sur: investigan un intento de robo

En un confuso hecho, un hombre de unos 30 años murió a primera hora de este jueves cuando circulaba en una moto por la autopista 9 de Julio sur, sentido al centro porteño, a la altura del barrio de Barracas. Los investigadores intentaban determinar por estas horas si se trató de un accidente de tránsito o, como apuntan otras versiones, si el motociclista fue asesinado en un intento de robo.

Según pudo saber LA NACION con la información que hay hasta el momento, fue la concesionaria AUSA la que solicitó la presencia del SAME en el lugar, unos metros después de la salida a la avenida Suárez, por un hombre muerto. El hecho ocurrió alrededor de las 4.45, informaron las fuentes policiales consultadas por este diario.

Un motociclista muerto en la autopista 9 de julio sur, altura Barracas: investigan un intento de robo. captura de LN+

Una de las versiones que tomaba más fuerza mientras avanzaban las primeras pesquisas en el lugar es que el hombre muerto podría ser un ladrón que fue baleado por otro motociclista que se defendió de un intento de robo. De acuerdo a esos primeros datos, el delincuente iba acompañado por otros dos sospechosos.

Caos de tránsito en la Autopista 9 de Julio sur tras la muerte de un motociclista

Por el incidente y los respectivos peritajes, solo quedó habilitado un carril, por lo que se registraban grandes demoras en sentido al centro porteño en plena hora pico, con decenas de vehículos intentando cruzar desde la zona sur del conurbano.

Según pudo constatar LN+, la larga fila afectaba las avenidas principales de Avellaneda y Lanús, ya que el operativo policial también interrumpió el tránsito para acceder al puente Pueyrredón. Las demoras para transitar se registraban además sobre la avenida Montes de Oca y Los Hornos.

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