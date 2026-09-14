Qué pasó en la General Paz: hasta cuándo está cortado el tránsito en la avenida Lugones

Este lunes 14 de septiembre se registran demoras y limitaciones en la circulación en un tramo de la Avenida Lugones que conecta con Avenida General Paz, lo que provoca un colapso en el tránsito de una de las vías más utilizadas al inicio de la semana. Entre lunes y martes, Metrogas, junto con Autopistas Urbanas (AUSA), realizará la reparación del pavimento en la zona.

Habrá tres carriles derechos restringidos sobre Lugones, en la curva de conexión desde Av. General Paz Metrogas

Debido a un trabajo de obras de la empresa Metrogas hay tres carriles restringidos en la Avenida Lugones, puntualmente en la curva de conexión desde la avenida General Paz en dirección al centro porteño. Las demoras alcanzan la hora, según estimaciones de los conductores y hay hasta 20 kilómetros de cola.

Los trabajos, que comenzaron la noche del viernes, incluyen un relevamiento habitual del estado de la red de gas y la renovación de un caño de alta presión.

Los conductores informan kilómetros de demoras a partir del cruce de Lugones y General Paz

De acuerdo a lo que había informado la compañía de servicios, los trabajos de mantenimiento de la red de gas detrás de la cancha de River comenzaron durante la noche del viernes y fueron finalizados a última hora de ayer, según indicaron fuentes de Metrogas ante la consulta de LA NACION. “Las obras no tuvieron interrupciones desde que se comenzó el viernes mismo. Se trabajó todo este tiempo para que reduzcan los tiempos”, aseguraron. Se trató de un relevamiento habitual del estado de la red.

De acuerdo a lo informado por AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), los trabajos se extenderán en la semana, al menos por el lunes y el martes, por lo que los carriles estarán limitados y los conductores deberán considerar estas demoras o buscar vías alternativas de viaje.

Hasta cuándo habrá demoras en Lugones y General Paz

En principio, y de acuerdo al tiempo pautado para las obras, los carriles restringidos se mantendrán el lunes y el martes, de no mediar inconvenientes que prolonguen los trabajos en la traza.

Dónde se registra el colapso de tránsito por la obras de Metrogas

Aunque los trabajos en la red de gas se ubican en los tres carriles derechos en la curva de conexión desde la avenida General Paz hacia Autopista Lugones, el embotellamiento se extiende por varios kilómetros para quienes ingresan a la Ciudad desde la Zona Norte.

El comunicado completo de AUSA

La reducción de calzada en Lugones por obras de Metrogas se extenderá durante la semana.

Por obras que está realizando empresa Metrogas, hay tres carriles derechos restringidos sobre Lugones, en la curva de conexión desde Av. General Paz. Debido a que sólo quedan 3 carriles habilitados al tránsito, se podrán generar demoras en el ingreso a la Ciudad desde el norte. Estos trabajos, que comenzaron el viernes a la noche, se extenderán a lo largo de los días lunes y martes.

Caos de tránsito en el ingreso a CABA

Los accesos desde Av. Del Libertador a Gral. Paz, que estuvieron cerrados durante el fin de semana, se mantendrán habilitados.