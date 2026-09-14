Este lunes comenzó con importantes demoras en la avenida Lugones en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires debido al cierre de tres de los cinco carriles en la curva de conexión desde la avenida General Paz. La circulación se encuentra restringida por obras que realizó la empresa Metrogas en la zona.

El corte parcial de la calzada provoca además complicaciones y gran congestión en la avenida General Paz, uno de los principales accesos a la ciudad durante la hora pico de la mañana.

De acuerdo a lo que había informado la compañía de servicios, los trabajos de mantenimiento de la red de gas detrás de la cancha de River comenzaron durante la noche del viernes y fueron finalizados a última hora de ayer, según indicaron fuentes de Metrogas ante la consulta de LA NACION.

“Las obras no tuvieron interrupciones desde que se comenzó el viernes mismo. Se trabajó todo este tiempo para que reduzcan los tiempos”, aseguraron. Se trató de un relevamiento habitual del estado de la red. En este caso, incluyó la renovación de un caño de alta presión.

🔹 Caos de tránsito en Panamericana



Congestión por obras en Av. Lugones y más de una hora de demora. Los autos circulan a paso de hombre y hay tres carriles reducidos.



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Con esa obra finalizada, agregaron desde la compañía de distribución de gas, Autopistas Urbanas (AUSA) debe ahora reparar el pavimento, situación que se extendería, por lo menos, a lo largo de este lunes y el martes. “Acabo de subir a Lugones y también está a paso de hombre. Invivible”, se quejó un usuario de X poco antes de las 11 de la mañana.

Caos de tránsito en la avenida Lugones: hasta 20 kilómetros de cola. Metrogas

Maps me marca de Unicenter a Palermo 50 minutos por Panamericana, estamos todos locos? — Financially Blonde (@finiblonde) September 14, 2026

Estas obras de Metrogas se suman a una larga lista que afectó el tránsito en el último tiempo en una de las principales vías de ingreso a la ciudad desde el norte del Gran Buenos Aires para la readecuación y ampliación del puente Labruna y la reorganización de los accesos entre la autopista, la avenida Udaondo, Ciudad Universitaria y la Costanera Norte.

La primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna, denominada Rama Norte, ya se habilitó a fines de mayo. Implicó cambios en los sentidos de circulación de dos arterias claves de la zona de Núñez y Belgrano: la avenida Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones, mientras que Campos Salles será la salida hacia Lugones desde Libertador, donde se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el centro.

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