Shopping en Santiago: todo lo nuevo que hay que saber antes de viajar

SANTIAGO DE CHILE.- El vuelo 701 de KLM que todos los días cruza desde Ezeiza a la capital de Chile viaja completo. Pasajeros que se transportan por motivos laborales o recreativos sintetizan los motivos que generan ese resultado. Y es que, a pesar de la desvalorización de la moneda argentina, el plan turístico que incluye hacer buen shopping en Santiago sigue siendo un combo conveniente, y mucho más accesible que ir a Miami.

Marcas de lujo, marcas de ropa low cost, exquisita gastronomía, hotelería de alta gama, circuitos de arte y paisajes de ensueño se condensan a una hora cincuenta de Buenos Aires y garantizan unos días de vida cinco estrellas. Casa Costanera, Parque Araujo y Costanera Center, encabezan la lista de los malls que sí o sí hay que recorrer en Santiago.

Un dato a tener en cuenta a la hora de comprar es averiguar si hay descuentos, dado que la mayoría de las tiendas tienen promociones pero no están anunciadas en las vidrieras.

Qué hay de nuevo

En abril se inauguró el NH Collection Casa Costanera en Vitacura

El hotel fue realizado por el arquitecto Sergio Echeverría Edwards y cuenta con un estilo inglés combinado con un toque contemporáneo del diseñador británico Timothy Oulton.

En Santiago, las noticias llegan desde Vitacura con la inauguración de un nuevo hotel NH que ofrece una experiencia insuperable para el plan de compras. NH Collection Casa Costanera, abierto desde abril, está ubicado dentro del mall, que le da su nombre ofrece una experiencia única en la capital chilena que bien podría equipararse al concepto de hotel en la playa pero en este caso dentro del shopping con la comodidad que ello implica para moverse. "Diseñamos el hotel en conjunto con el mall para poder estar integrados y distinguirnos dentro de la oferta que hay en Santiago. Es un conjunto en donde salís y tenes oferta gastronómica de calidad, centro de belleza, cines y bares", dice Christian Daghelinckx, director general regional para Mercosur.

El hotel fue realizado por el arquitecto Sergio Echeverría Edwards y cuenta con un estilo inglés combinado con un toque contemporáneo del renombrado diseñador británico Timothy Oulton. Detalles como un baúl revestido en acero y lámparas de cristal le imprimen un toque clásico y moderno a las habitaciones que disfrutan de una vista imponente de la cordillera."NH Collection Casa costanera está pensado para el huésped que busca experiencias diferentes y está, concebido para viajeros urbanos de negocios o de ocio que buscan servicios Premium", remarca Daghelinckx. Por eso los detalles de diseño y confort aparecen permanentemente, desde el ingreso a la habitación donde una cafetera Nespresso invita a servirse un café hasta los espacios comunes con bibliotecas pensadas con distintas propuestas para los huéspedes.

Qué conviene comprar

De una recorrida minuciosa por el mall Casa Costanera se observa que la oferta es superadora en variedad de productos y precios a la que ofrece Buenos Aires. Para los que les interese el mercado de lujo, el mall ofrece firmas de la talla de Carolina Herrera, SavilleRow, Max Mara, Polo Ralph Laurent y Adolfo Dominguez con precios similares a los de Miami pero con el plus de una mercadería curada para los clientes de Sudamérica.

Bimba y Lola, El Ganzo, Banana Republic, Barbur y Benetton permiten llevarse prendas con diseño y muy buena calidad en función de los precio.Pero, eso sí, las marcas masivas son las que generan mayor atracción para los argentinos que visitan el país vecino. Un local de dos pisos de H&M garantiza vestirse de pies a cabeza por cien dólares. Forever 21 y Topshop también son hits entre los más jóvenes que buscan ropa moderna con diseño y a precios bajos.

La oferta gastronómica no se queda atrás en el Casa Costanera, Sottovocce y Millefleur son dos imperdibles para darse el gusto y probar algunas de las delicias que tienen los chilenos en materia de pescados como el congrio. Si de adictos al chocolate se trata, La Fête es una parada técnica ineludible que sobrecumplirá las expectativas.

