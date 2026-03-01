Escapadas en bicicleta: desde Luján, por caminos rurales y antiguas vías de tren

Cada fin de semana, cientos de ciclistas emprenden recorridos y transitan avenidas y rutas colectoras en busca de destinos alejados de la ciudad.

La provincia de Buenos Aires, alejándose algo más de 50 kilómetros de CABA, presenta un abanico de posibilidades que convierten a una salida en bicicleta en una experiencia turística enriquecedora entre paisajes singulares.

Luján es uno de esos sitios para tomar como punto de partida o solo como referencia, y elegir alguna de las alternativas que no se agotan en un par de horas pedaleando y que tienen para ofrecer mucho más que un paseo en bicicleta.

“Vivo en Francisco Álvarez, desde donde partimos habitualmente, y elijo siempre llevar a mi grupo de ciclismo a caminos rurales en los alrededores de Luján. En estos caminos, la bicicleta vuelve a convertirse en una forma noble de avanzar porque, a diferencia del asfalto que te empuja y te apura, el campo siempre te espera”, cuenta Karen Calvo, responsable de Oeste Extremo, un grupo con el que realiza viajes de cicloturismo por toda la Argentina.

Por un antiguo puente, entre Plomer y Azcuénaga

Saliendo de la ciudad, la geografía plana se apodera del paisaje. Los edificios le dan lugar a campos sembrados y bosques de eucaliptus que cortan la monotonía de la llanura. “Desde Luján parten muchos caminos y senderos que se bifurcan y llegan a pueblos que están casi desaparecidos porque crecieron con el auge del ferrocarril y hoy son historia”, sostiene Calvo, que hace diez años recorre estas localidades.

“Uno de mis circuitos preferidos parte de Villars, una localidad al costado de la ruta 6. Luego de cruzar el pueblo, se toma a la derecha por un camino de ripio que lleva hasta Plomer”, detalla Karen Calvo. También explica que allí hay una estación de ferrocarril restaurada que proyecta al pasado y desde ahí el camino conecta con La Choza, donde solo hay un puñado de casas y una tranquilidad que invita a detenerte.

“Siguiendo por un camino rural se llega a Lozano, donde hay una pulpería que es una joya perdida en el tiempo y se pueden comer unas empanadas riquísimas. Luego, la vuelta a Villars, lo que en total suma unos 45 kilómetros de un camino que siempre recomiendo”, dice Karen, que destaca las históricas estaciones de una red ferroviaria que le daban pujanza a pueblos que hoy languidecen, pero ganan en belleza porque la naturaleza encuentra espacio para desplegarse sin la prepotencia de la modernidad.

Alejandro Carcano es un experimentado ciclista que realizó hazañas arriba de una bicicleta que dejan perplejo al que las escucha. En 2025 viajó en solitario desde Buenos Aires a Nueva York en 90 días, y antes, en 2023, recorrió los 4500 kilómetros de la North Cape entre el norte de Italia y el Cabo Norte en Noruega; ambos desafíos asombran con solo nombrarlos, pero cobran una magnitud diferente porque Alejandro los llevó adelante con un compañero impiadoso: el mal de Parkinson.

El grupo de ciclistas posa en la vieja estación de ferrocarril

Carcano tomó un recorrido de cicloturismo del oeste de la provincia de Buenos Aires para crear una carrera que llama Transpampeana y que se disputará el próximo 15 de marzo, con la que busca recaudar fondos para la asociación Investigación para el deporte y el Parkinson (Indepar), que promueve.

El recorrido parte de Torres, sobre la ruta provincial 192, y en total suma 75 kilómetros que se pueden hacer en cinco horas, pero que seguramente llevarán el día completo porque es difícil resistir a la tentación de una parada. “Son caminos rurales con campos sembrados a los costados donde solo se cruzan pequeños montes. Lo lindo de ese circuito es que atraviesa pueblos que durante los fines de semana son polos gastronómicos donde podés parar a comer un asado y cerrar un día increíble”, dice Carcano acerca de este circuito que visita Carlos Keen, Villa Ruiz y después Azcuénaga, y luego retorna por un camino poco transitado para finalizar en el punto donde comienza.

La localidad de Jáuregui, también vecina a Luján, encierra un pasado de esplendor porque aquí el empresario belga Julio Steverlynck fundó la Algodonera Flandria, que durante años fue la fábrica textil más grande de Latinoamérica. Hoy esta localidad pelea por volver a tiempos de gloria que se muestran esquivos, aunque conserva buena parte del legado histórico.

El recorrido comienza justo en el borde de la estancia Santa Elena, la casona donde vivió la familia Steverlynck, y se interna en un camino rural bastante agreste que ofrece un paisaje típicamente pampeano. Luego de transitar unos diez kilómetros, se dobla a la izquierda para cruzar una acequia que obliga a bajarse de la bicicleta para pasarla y, unos 500 metros más adelante, el camino presenta un túnel vegetal muy pintoresco. Continuando por el camino, una calle asfaltada lleva a Goldney, una localidad parsimoniosa que ofrece buenas alternativas gastronómicas y una estación ferroviaria que funciona como centro cultural.

Entre campos sembrados en Villa Ruiz y Azcuénaga

Al retornar por la ruta que lleva a Goldney, se cruza el río Luján, se atraviesa Olivera y una calle recta lleva nuevamente a Jáuregui, donde se puede visitar el pueblo y algunos edificios históricos como la Parroquia San Luis Gonzaga y finalizar el recorrido que suma en total 27 kilómetros.

La localidad de Tomás Jofré es uno de los polos gastronómicos más importantes del oeste bonaerense y además tiene una vieja estación de tren y un recorrido ferroviario que tiempo atrás se intentó rescatar, pero la iniciativa se diluyó. Hoy, el trazado de vías que quedó en desuso se ofrece como un recorrido de cicloturismo singular. La propuesta es montarse sobre las vías y los durmientes que la sostienen, que están cubiertos por la vegetación, convertirlos en un sendero que cruza las antiguas estaciones de La Verde y San Eladio, y luego de pedalear 22 kilómetros, llegar a La Choza. La vuelta se puede realizar por un camino rural que acompaña el trazado de la vía para no repetir el recorrido y regresar a Tomás Jofré, donde es una obligación cerrar el paseo con un asado o pastas caseras, dos de las especialidades del pueblo en donde abundan las propuestas gastronómicas.

Las alternativas no se agotan en estos recorridos y se multiplican cuando nos aventuramos a unir pueblos casi deshabitados, siguiendo caminos rurales que acompañan viejas vías de tren abandonadas con la singularidad de estar a poco más de 50 kilómetros de Buenos Aires.