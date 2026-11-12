Un área natural protegida de la Argentina fue seleccionada para integrar una lista internacional de patrimonio geológico

El Campo de Piedra Pómez, un paraje ubicado en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, integra desde noviembre de 2026 la prestigiosa lista de los 100 Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). El reconocimiento, anunciado durante un encuentro de la entidad en Portugal, destaca al lugar por su valor científico y la singularidad de sus formaciones volcánicas.

Este enclave, situado en la Puna catamarqueña a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, constituye un laboratorio natural. El sitio nació a partir de depósitos de ignimbrita, una roca ígnea emitida por la caldera del Cerro Blanco hace unos 73.000 años. Los procesos de erosión eólica, potenciados por la extrema aridez y los vientos intensos de la región, esculpieron a lo largo de milenios un vasto campo de mesoyardangs, estructuras alargadas que alcanzan dimensiones de seis metros de altura. La IUGS ponderó estas formaciones por su rareza, debido a que se desarrollaron sobre rocas volcánicas, una combinación poco frecuente en el resto del planeta.

El Campo de Piedra Pómez se originó a partir de un depósito de roca ígnea emitido por la caldera del Cerro Blanco hace unos 73.000 años

La relevancia científica del área radica en su dinamismo eólico: según fuentes de LA NACION, el lugar funciona incluso como un análogo terrestre para la investigación de formaciones similares en Marte. La inclusión del Campo de Piedra Pómez en la nómina mundial ocurrió gracias a las postulaciones presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), en colaboración con expertos externos. Junto al sitio catamarqueño, la Argentina sumó en esta edición al Cerro Aconcagua, en Mendoza, y al Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.

La preservación de este patrimonio geológico enfrenta desafíos constantes, ya que el área natural protegida ocupa unas 75.489 hectáreas y cuenta con un grado de resguardo insuficiente, pese a la vigencia del decreto provincial 1490 del año 2012. La zona, además de su atractivo recreativo, despertó interés por la presencia de concentraciones minerales en sus arenales, lo cual supone un riesgo potencial para la conservación de sus valores naturales. La autoridad provincial de turismo y ambiente reportó en el pasado limitaciones operativas en el control del territorio, dada la vasta extensión y la escasa dotación de guardaparques para su vigilancia permanente.

El Campo de Piedra Pómez representa un escenario de apariencia lunar con 25 kilómetros de extensión Argentina.gob.ar

Para el turismo, el Campo de Piedra Pómez representa un escenario de apariencia lunar con 25 kilómetros de extensión. El acceso al sitio requiere el uso de vehículos 4x4 y el acompañamiento de guías habilitados. La normativa actual prohíbe el pernocte y exige el cumplimiento de protocolos ambientales. Desde junio de 2025, el ingreso al área es arancelado y admite únicamente pagos mediante plataformas electrónicas, tal como indica Visit Catamarca en su portal oficial. Los visitantes deben retirar sus residuos y transitar solo por las huellas autorizadas desde El Peñón, Carachi Pampa o Las Papas.

La distinción internacional refuerza la importancia de la conservación del ecosistema puneño. Este reconocimiento se suma a la trayectoria iniciada en 2022, cuando la IUGS incluyó al Glaciar Perito Moreno y a las Cataratas del Iguazú en su lista inaugural. Posteriormente, en 2024, el Parque Provincial Ischigualasto se incorporó al catálogo por su registro fósil del período Triásico. El Campo de Piedra Pómez consolida ahora su posición en el mapa geológico mundial como un testigo privilegiado de los procesos terrestres profundos.