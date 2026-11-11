Por su valor único: tres sitios argentinos fueron incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tres tesoros naturales de la Argentina ingresaron a la prestigiosa lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (Iugs, por sus siglas en inglés). Los territorios reconocidos fueron el Cerro Aconcagua, en Mendoza; el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, y el Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.

El anuncio oficial se realizó durante un reciente encuentro de la organización en Portugal. La incorporación de los tres sitios argentinos fue posible gracias a las postulaciones presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), en colaboración con profesionales externos, quienes expusieron el valor científico único de estos paisajes ante la comunidad internacional.

El Complejo Plutónico Fitz Roy es encabezado por el Cerro Fitz Roy o Chaltén, de 3.405 metros de altura Li Muzi - XinHua

Por qué los eligieron

Tal como explicaron los expertos, los territorios seleccionados se destacan por ser ejemplos excepcionales de los procesos internos y de superficie que han modelado la Tierra a lo largo de millones de años. Ubicado en la provincia de Mendoza, el Aconcagua (6.961 msnm) fue reconocido como un ejemplo mundial supremo de la formación de los Andes y de los procesos de subducción.

El imponente cerro Aconcagua, la segunda montaña más alta del mundo

La cumbre más alta del hemisferio occidental se sitúa en el frente de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, en un segmento donde la Placa de Nazca se subduce a bajo ángulo. Su estructura expone un contraste único entre rocas sedimentarias marinas y continentales del Jurásico-Cretácico (que forman su base mediante escamas tectónicas) y las rocas volcánicas miocenas que componen su cima, vestigio de un antiguo estratovolcán.

El Campo de Piedra Pómez se originó a partir de un depósito de roca ígnea emitido por la caldera del Cerro Blanco hace unos 73.000 años

El Campo de Piedra Pómez, en tanto, se sitúa en la Puna catamarqueña, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este paraje alberga geoformas eólicas únicas desarrolladas sobre rocas volcánicas a gran altitud. Se originó a partir de un depósito de ignimbrita (roca ígnea) emitido por la caldera del Cerro Blanco hace unos 73.000 años.

La extrema aridez y los vientos intensos de la región esculpieron un extenso campo de mesoyardangs, bloques de piedra de más de 6 metros de alto. Por su dinamismo eólico, el sitio funciona como laboratorio natural de referencia mundial e incluso como análogo terrestre para investigar formaciones similares en Marte.

El Campo de Piedra Pómez, en Catamarca Secretaría de Turismo - Archivo

Finalmente, destacó la relevancia del Complejo Plutónico Fitz Roy. Estas imponentes torres y agujas graníticas esculpidas por la tectónica y antiguas glaciaciones se elevan en las cercanías de El Chaltén. El complejo, encabezado por el Cerro Fitz Roy o Chaltén, de 3.405 m, y el Cerro Torre, de 3.128 m, se construyó mediante inyecciones sucesivas de magma hace unos 16 millones de años, durante el Mioceno, enfriándose originalmente a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros.

El complejo se construyó mediante inyecciones sucesivas de magma hace unos 16 millones de años Fabián Marelli

El posterior levantamiento de la Cordillera de los Andes y una intensa erosión glaciar cuaternaria desnudaron estas masas profundas de roca ígnea, aprovechando sus fracturas naturales para modelar paredes verticales que hoy gozan de fama internacional.

Los primeros sitios argentinos reconocidos

El Glaciar Perito Moreno fue uno de los primeros dos sitios en ser reconocidos WALTER DIAZ - AFP

Este nuevo hito científico da continuidad a la consolidación del patrimonio geológico argentino en el plano mundial. La iniciativa global comenzó en 2022 en Zumaia, España, con la proclamación por parte de la Iugs de los “Primeros 100 Sitios”, lista en la que Argentina ingresó con el Glaciar Perito Moreno y las Cataratas del Iguazú.

En 2024, durante el 37º Congreso Geológico Internacional, celebrado en Busan, República de Corea, la IUGS seleccionó por segunda vez 100 Sitios de Patrimonio Geológico e incluyó al Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan.

El Hongo, un clásico de Ischigualasto, muestra la inclinación hacia el este como resultado del choque de placas que afectó a la región. Jade Sívori

Ischigualasto, postulado también por el Segemar a partir de un informe elaborado por los licenciados Carlos Nelson Dal Molin y Fernando Miranda, fue distinguido como el único lugar del mundo que alberga una sucesión continua de sedimentos continentales del Triásico, con un registro fósil fundamental para comprender el origen de los dinosaurios y los primeros mamíferos.