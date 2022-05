Como en el Caribe. La fantasía del all inclusive está cerca: 4 propuestas imperdibles dentro del país

Se suele creer que esta modalidad de hospedaje, el famoso “todo incluido”, se reserva para los grandes resorts playeros, pero es sólo un mito: desde hace un tiempo han ido apareciendo algunos exponentes locales de calidad que supieron sintetizar el concepto y atraer visitantes. Si bien no están a orillas del mar, el paisaje que los rodea es tan atractivo como el de una playa, con múltiples opciones para explorar.

1. Yacutinga Lodge

Inmerso en la selva virgen

Inmerso en la selva misionera, Yacutinga Lodge invita a ser parte de una reserva privada y natural.

Ubicado en una reserva privada y natural de la selva misionera, Yacutinga Lodge no es el clásico all inclusive. Aquí el disfrute no pasa por relajarse en una pileta con bebidas ilimitadas, sino por ser parte de un proyecto de conservación medioambiental. Creado a fines de 1997 con el foco en el ecoturismo, el lodge permite combinar la clásica visita a las Cataratas del Iguazú con experiencias de aventura, descanso y hasta espirituales en 570 hectáreas de selva. “Con el dinero que facturamos hacemos esta simbiosis de conservar el ambiente que usamos para recreación con tours y excursiones de bajo impacto. Una mano lava a la otra y las dos empujan el carro”, describe Carlos Sandoval, dueño.

Entre las actividades que se ofrecen para comulgar con la naturaleza están los paseos en kayak por el río. Diego Frangi

Bajo esta premisa, ofrecen un “turismo verde”, en el que guías ambientalistas conducen a los huéspedes en todo tipo de actividades naturales: salidas en kayak, observación de aves, tour de plantas medicinales, caminatas en la selva, contemplación de estrellas y hasta experiencias de antropología con una comunidad guaraní vecina son algunas de las opciones. La otra cara de esta oferta son las propuestas espirituales, como prácticas de yoga al amanecer o instancias de meditación en una torre especial a última hora de la tarde. Todas estas actividades pueden seleccionarse dentro de un catálogo de paquetes.

Todas las comidas están incluidas en un menú de autor que respeta cualquier restricción necesaria (celíacos, alérgicos, veganos, etc.). La arquitectura del espacio es orgánica y acompaña el entorno, con una estructura redonda y sin esquinas, que se inserta plenamente en la selva. Consta de un edificio principal y módulos de alojamiento independientes con cuatro habitaciones cada una, diseminadas en el lugar y rodeando la recepción a la distancia.

La arquitectura del espacio es orgánica y con materiales nobles y locales, para insertarse sin fisuras en la selva. unknown

Con un mínimo de estadía de dos noches (el tiempo mínimo para conocer la reserva), el lodge tiene un costo promedio de US$100 por persona (en pesos al tipo de cambio oficial).

Selva del Alto Iguazú, Misiones. T: 03757-678177. www.yacutinga.com.

2. Bolacuá

Estilo Caribe

Al igual que en los clásicos all inclusive del Caribe, las bebidas y la comida son ilimitadas y están siempre a disposición.

Es quizás la mejor réplica del estereotipo de resort playero. Inaugurado en 2010, Bolacuá está ubicado en Gualeguay y se despliega en un predio de 10.000 mts2 con tres piletas (una con toboganes para chicos, otra central con una barra y una climatizada con gimnasio), canchas de beach voley, fútbol, tenis y tejo -próximamente también unas de paddle-, dos lagunas en las que se hace pesca con devolución y distintos espacios de alojamiento que contemplan habitaciones matrimoniales, familiares y hasta una casa de campo para 14 a 16 personas. Ofrecen paquetes de 7 días, y de lunes a jueves o de viernes a domingo con late check out. Entre sus actividades se cuentan las animaciones y recreaciones durante todo el día, incluyendo el Club de Chicos, que los divide de 3 a 6 años y de 7 en adelante, para guiarlos mejor en sus juegos y propuestas. Por las noches hay desde shows caribeños a bandas, solistas, sesiones de karaoke o veladas de juegos. Otras actividades disponibles son arquería, croquet, cabalgatas, paseos en carro, clases de baile o taller de pintura.

En Bolacuá hay canchas de tenis, beach voley, fútbol, tejo y próximamente también de paddle.

La otra pata de esta experiencia, claro, es la comida. Comienza con un desayuno buffet, continúa con un almuerzo de sabores típicos argentinos, incluye una tarde con pastelería y tortas fritas tradicionales y cierra la noche con un menú gourmet. Durante todo el día también se ofrece una barra de tragos con y sin alcohol o cafetería.

“En 2010 nos dimos cuenta de que solo había uno o dos all inclusives en el país y que estábamos a 220 kilómetros de CABA, y había una demanda de ese tipo de servicio no satisfecha, ya que a las familias con niños pequeños no les gustan los viajes largos”, sostiene Andrea Rodríguez, directora y dueña. Con una ocupación del 90% anual y listas de espera para las temporadas, el pálpito inicial parece haber sido más que correcto.

Las familias con niños pequeños son uno de los grandes públicos de este hotel, ya que cuenta con miniclub desde los 3 años.

Los fines de semana, 3 días y 2 noches, $120.000 para una familia de cuatro y $80.000 para una pareja.

Gualeguay, Entre Ríos. T: 03446-438151. www.posadadelbolacua.com.ar.

3. Los Pinos Resort & Spa Termal

Termas con todo incluido

El gran diferencial de este resort son sus aguas termales, disponibles en dos piletas, en su spa y en los baños de las habitaciones.

En los años 50, Termas de Río Hondo era un alojamiento de estancieros, políticos y presidentes de turno, familias que elegían escaparse del invierno e instalarse en estos lares por tres meses. En ese contexto nació Los Pinos, un hotel que buscaba combinar las bondades de las aguas termales con una hospitalidad de lujo. “En sus comienzos, los mozos atendían con guantes blancos y carritos con vajilla de plata para servir los postres”, describen desde el hotel. No era por entonces un all inclusive -ni siquiera existía el término-, pero sí un alojamiento de lujo.

El hotel ofrece múltiples actividades en todo momento del día, pero también es posible encontrar espacios de paz y soledad (o clases más relajadas, como de arte o cerámica).

Hacia 2002, luego de la crisis y de varios años en los que la competencia con los destinos del exterior se hizo cuesta arriba, decidieron cambiar el foco y lanzarse como all inclusive. Desde entonces, seducen a familias, parejas, grupos de amigos y hasta huéspedes solitarios con su enorme abanico de actividades, y sobre todo con el relajante y beneficioso poder de las aguas termales, disponibles en sus dos piletas, en el spa y hasta en los baños de cada habitación. Cuentan con entretenimiento liderado por profesores especialistas destinado a grandes y chicos, un cine interno con dos funciones diarias, gimnasio, clases de zumba, spinning y aquagym, canchas de tenis, paddle, bocha y tejo, bicicletas y caminatas, entre otras actividades. Y para quienes prefieran el relax sin tanto bullicio, hay varios salones para momentos de reposo o lectura, así como clases de dibujo, pintura, cerámica, telar, batik o cocina.

La propuesta gourmet, desplegada a toda hora, es el broche de oro. Desayuno buffet; almuerzo con ensaladas, platos calientes y una mesa de postres (que puede tomarse dentro del hotel o en la terraza al aire libre); merienda en el salón desayunador y cena en el comedor principal con un formato similar al almuerzo. Si eso no alcanza, a toda hora están disponibles dos bares para pedir lo que se antoje, y los chicos siempre pueden asomarse al freezer con helados junto a la pileta. “Los Pinos ofrece todo incluido como los hoteles del Caribe, pero a la vez es profundamente argentino. Por eso nuestra carta es internacional y también sirve los típicos platos de la cocina criolla”, ilustran. Así, los sábados hay asado con grupos folklóricos y los domingos, chivito norteño.

La comida: siempre generosa y parte vital del encanto de la propuesta. Isis Petroni

Las tarifas varían por temporada. Hasta el 8 de julio, el plan familiar (con menores de 4 a 12 años en habitación compartida con dos adultos y con un mínimo de 5 noches) cuesta $12.320 por persona en el sector colonial y $14.780 en el sector americano.

Villa Río Hondo, Santiago del Estero. T: 03858-421043. www.lospinoshotel.com.ar.

4. Estancia Río de las Aves

La soledad más preciada

Esta estancia es un remanso de diversidad: hay 350 especies de aves en la zona, volviéndola un punto muy deseado por los avistadores.

Es un all inclusive porque su ubicación aislada exige que así lo sea: es la forma más lógica y sostenible de operar. Estancia Río de las Aves se inauguró hace 10 años en Ceibas, Entre Ríos, en el más absoluto silencio de la naturaleza, donde solo hay lagos, humedales, vegetación, animales y cientos de aves. “Y solo a dos horas de la ciudad”, seducen sus fundadores.

Aquí es posible realizar salidas en kayak, canoa, bicicleta, cabalgatas, caminatas en pantanos, asados en el medio del campo, arquería, observación de estrellas, práctica de tiro con aire comprimido, paseos en 4x4, pesca con devolución y, sobre todo, avistaje de pájaros, ya que el lodge busca ser “una ventana a las 350 especies de aves de la zona”. Por esta valoración del silencio y la paz, solo son aceptados niños mayores de 12 años (aunque si el grupo alquila el espacio completo, no hay restricciones). De hecho, entre su público se cuenta sobre todo el corporativo, los diplomáticos, extranjeros y avistadores de aves.

Las salidas en 4x4 son una de las formas para explorar la diversidad natural de la zona.

La infraestructura es una moderna casa de campo que ofrece todas las comodidades para el descanso y el relax luego de pasar el día inmerso en la naturaleza. Cuenta con un espacio de fogón para disfrutar el atardecer, una gran chimenea en el living y un restaurante y un bar en el que ofrecen las distintas comidas, todas incluidas. En época de verano también se puede relajar en la pileta con vista al verde.

Luego de un día de aventuras en los humedales, una confortable casa de campo espera para relajarse.

Por estos días realizan ventas solo a grupos de huéspedes y la cotización se delinea especialmente acorde a las actividades que deseen desarrollar. Además de estadías más largas, también ofrecen días de campo.

Ceibas, Entre Ríos. T: 154-499-9828. www.riodelasaves.com.