Estados Unidos lanzó una alerta de inseguridad por el aumento de delitos contra turistas en un país del caribe

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió un comunicado dirigido a viajeros norteamericanos ante el incremento de delitos que afectan a turistas en ese país, uno de los destinos más elegidos por visitantes internacionales. La advertencia alerta sobre robos, hurtos y extorsiones en alojamientos temporarios — incluidos Airbnb y otras plataformas de alquiler— y recomienda extremar las medidas de prevención durante la estadía.

Así, a través de su advertencia, Estados Unidos indicó que en las últimas semanas se registraron “recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos que han afectado a extranjeros en Costa Rica, incluidos ciudadanos estadounidenses”. En el mismo comunicado, la embajada añadió: “Los turistas han reportado robos y asaltos a mano armada en Airbnb y otras propiedades de alquiler. Las bandas criminales han atacado negocios y residencias de propietarios extranjeros por delitos que incluyen robos, allanamientos y extorsión”.

Playa Hermosa, en Costa Rica Shutterstock

Ante este panorama, la embajada insta a los viajeros a investigar previamente cualquier alojamiento que planeen reservar. También sugiere evitar propiedades con reseñas vinculadas a problemas de seguridad y verificar que cuenten con medidas de protección adecuadas. “Asegúrese de que la propiedad cuente con fuertes medidas de seguridad y mantenga las puertas y ventanas cerradas”, manifiesta el comunicado. Asimismo, recomienda contratar “un seguro de viaje que incluya cobertura por pérdida o robo de objetos de valor en el extranjero”.

Santa Teresa es uno de los destinos mas elegidos en Costa Rica JulianBuijzen - Shutterstock

En caso de sufrir un intento de robo, la embajada pide no ofrecer resistencia física y reiteró una serie de recomendaciones: evitar mostrar “señales de riqueza, como llevar joyas o relojes caros”; no viajar solos, especialmente de noche; y no dejar “objetos de valor desatendidos en los vehículos”.

Además, aconseja a los turistas “estar atentos al visitar bancos o cajeros automáticos” y establecer límites diarios de retiro para reducir riesgos ante eventuales fraudes o robos financieros.

Qué dice el Departamento de Turismo de EE.UU. sobre la inseguridad en Costa Rica

Costa Rica permanece bajo una alerta de viaje de nivel 2 del Departamento de Turismo de EE. UU., categoría que recomienda “extremar la precaución” al visitar el destino. La escala oficial va del nivel 1 al 4, este último reservado para países donde se aconseja no viajar.

“Los delitos menores son comunes en toda Costa Rica”, señala el informe del organismo. Y advierte: “Los delitos violentos también afectan a los turistas. Esto incluye robos a mano armada, homicidios y agresiones sexuales”.

Playa Santa Teresa, en Costa Rica Shutterstock

El Departamento de Turismo reiteró pautas similares a las difundidas por la embajada: evitar “caminar solos por playas o calles mal iluminadas”, no ostentar objetos costosos y no resistirse en caso de un robo.

Además, invitó a los ciudadanos estadounidenses a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (Step), un servicio gratuito que permite recibir alertas mientras están en el extranjero y facilita su localización en situaciones de emergencia.

El Departamento de Turismo de EE.UU. advierte sobre el incremento de hurtos en Costa Rica

A pesar del aumento de la inseguridad, Costa Rica continúa entre los destinos más valorados por quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre. Reconocida, como indica el portal Travel And Leisure, por sus playas, parques nacionales y senderos, la nación centroamericana está dividida en siete regiones turísticas, según el Instituto Costarricense de Turismo. Entre ellas se destacan Guanacaste, las costas del Pacífico y las montañosas Llanuras del Norte.