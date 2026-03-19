Se publicó el ranking de los países más felices del mundo 2026 y uno de América Latina entró en el top 5: la Argentina bajó dos puestos

El Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford y la consultora Gallup presentaron este jueves los resultados de la edición 2026 de su tradicional estudio sobre los países más felices del mundo. El documento, elaborado en conjunto con las Naciones Unidas, detalló el ranking de las mediciones de bienestar percibido en 143 naciones. La Argentina ocupó el puesto 44 en el informe, mostrando una caída respecto al 2025.

Finlandia conservó el liderazgo por noveno periodo consecutivo. Los investigadores asociaron este predominio de los países nórdicos con la riqueza económica, la equidad social y los sistemas de protección estatal sólidos. Islandia y Dinamarca completaron los tres escalones principales.

Finlandia ya suma nueve años en el primer puesto del ranking. Alexander Zemlianichenko - AP

Costa Rica alcanzó la cuarta ubicación y estableció un registro inédito para una nación latinoamericana. Este ascenso desde el lugar 23 en 2023 respondió a la solidez de los vínculos sociales y familiares. Logró así entrar en el listado de los 10 países mas destacados:

Top 10 mundial:

1. Finlandia

2. Islandia

3. Dinamarca

4. Costa Rica

5. Suecia

6. Noruega

7. Países Bajos

8. Israel

9. Luxemburgo

10. Suiza

Por otro lado, otras 10 naciones se encontraron en el extremo opuesto de la lista, evidenciando severos problemas en la calidad de vida de su ciudadanía:

Los 10 últimos puestos:

138. Tanzania

139. Egipto

140. RD Congo

141. Líbano

142. Yemen

143. Botsuana

144. Zimbabwe

145. Malawi

146. Sierra Leona

147. Afganistán

Afganistán se posiciona como el país menos feliz del mundo en 2026. Siddiqullah Alizai - AP

La Argentina se situó en el lugar 44 con un puntaje de 6.430, mientras que durante 2025 figuraba en el puesto 42. Se sumó así a la lista de ciertos países que mostraron una reducción de bienestar comparado: Estados Unidos abandonó el grupo de los diez principales y cayó al lugar 23. Alemania ocupó el puesto 17 y el Reino Unido descendió a la posición 29.

Dentro de la región sudamericana, Uruguay se posicionó en el lugar 31 y Brasil obtuvo el puesto 32. Otros países de la zona mostraron ubicaciones diversas. Chile ocupó el puesto 50 y Paraguay se situó en el 57. México lideró el bloque regional fuera del grupo de élite al situarse en la posición 12 del escalafón global.

México le sigue a Costa Rica en la lista de países lationamericanos.

El informe de esta edición hizo énfasis en el rol de la tecnología en la percepción de calidad de vida. Por ejemplo, se explicó que los adolescentes que dedicaron más de siete horas diarias a las redes sociales manifestaron menores niveles de satisfacción. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda registraron retrocesos severos entre quienes tienen menos de 25 años.

Por el contrario, aquellos usuarios con consumos menores a una hora diaria reportaron índices de bienestar superiores a quienes evitaron totalmente estas herramientas. Para el análisis de esta problemática se convocó a especialistas del sector y se desarrolló una nueva metodología de estudio.