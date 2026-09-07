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LA NACION

FIBA Women's World Cup Glance

Basketball tournament matches completed this week; subsequent elimination rounds are now scheduled

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LA NACION
FIBA Women's World Cup Glance
FIBA Women's World Cup Glance

All Times EST

At Berlin

Friday, Sept. 4

Japan 102, Mali 97

Spain 83, Germany 53

Saturday, Sept. 5

Mali 82, Spain 73

Germany 74, Japan 58

Monday, Sept. 7

Japan vs. Spain, 11:50 a.m.

Germany vs. Mali, 11:50 a.m.

Friday, Sept. 4

Korea 99, Nigeria 81

France 99, Hungary 53

Saturday, Sept. 5

Hungary 71, Nigeria 67

France 95, Korea 69

Monday, Sept. 7

Hungary 82, Korea 73

Friday, Sept. 4

Australia 70, Puerto Rico 54

Belgium 89, Turkey 75

Sunday, Sept. 6

Australia 87, Turkey 71

Belgium 76, Puerto Rico 64

Monday, Sept. 7

Belgium 80, Australia 68

Puerto Rico 75, Turkey 71

Friday, Sept. 4

United States 94, China 61

Italy 63, Czechia 54

Sunday, Sept. 6

China 74, Czechia 70

United States 55, Italy 52

Monday, Sept. 7

United States vs. Czechia, 2:45 p.m.

Italy vs. China, 2:45 p.m.

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Qualification to Quarterfinals

Tuesday, Sept. 8

2nd Group A vs. Korea, TBD

Hungary vs. 3rd Group A, TBD

Wednesday, Sept. 9

3rd Group D vs. Australia, TBD

Puerto Rico vs. 2nd Group D, TBD

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Quarterfinals

Thursday, Sept. 10

3rd Group D/2nd Group C winner vs. 1st Group A, TBD

3rd Group C /2nd Group D winner vs. France, TBD

2nd Group A/3rd Group B winner vs. Belgium, TBD

2nd Group B/3rd Group A winner vs. 1st Group D, TBD

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Semifinals

Saturday, Sept. 12

Quarterfinal winners, TBD

Quarterfinal winners, TBD

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Sunday, Sept. 13

Third Place

Semifinal losers, TBD

Final

Semifinal winners, TBD

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LA NACION
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