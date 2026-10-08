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LA NACION

MLB Postseason Glance

Baseball teams advance through the postseason; upcoming playoff schedules are finalized for the next championship round

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MLB Postseason Glance
MLB Postseason Glance

Chicago White Sox 2, Houston 0

Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3

Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3

New York 2, Boston 0

Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0

Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2

Atlanta 2, Philadelphia 1

Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3

Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings

Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2

San Diego 2, Chicago Cubs 0

Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0

Chicago White Sox 2, Cleveland 1

Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0

Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3

Wednesday, Oct. 7: Cleveland 9, Chicago White Sox 3

Thursday, Oct. 8: Cleveland (Messick 12-9) at Chicago White Sox (Smith 3-3), 8:10 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 10: Chicago White Sox at Cleveland, 8:10 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)

Tampa Bay 3, N.Y. Yankees 0

Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0

Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2

Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 3

L.A. Dodgers 3, Atlanta 1

Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3

Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2

Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1

Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers 4, Atlanta 1

Milwaukee 3, San Diego 1

Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2

Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3

Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3

Cleveland/Chicago White Sox , Tampa Bay

Monday, Oct. 12: Game 1: Cleveland/Chicago White Sox winner at Tampa Bay, TBA

Tuesday, Oct. 13: Game 2: Cleveland/Chicago White Sox winner at Tampa Bay, TBA

Thursday, Oct. 15: Game 3: Tampa Bay at Cleveland/Chicago White Sox winner, TBA

Friday, Oct. 16: Game 4: Tampa Bay at Cleveland/Chicago White Sox winner, TBA

x-Saturday, Oct. 17: Game 5: Tampa Bay at Cleveland/Chicago White Sox winner, TBA

x-Monday, Oct. 19: Game 6: Cleveland/Chicago White Sox winner at Tampa Bay, TBA

x-Tuesday, Oct. 20: Game 7: Cleveland/Chicago White Sox winner at Tampa Bay, TBA

Los Angeles Dodgers , Milwaukee

Sunday, Oct. 11: Game: 1 Los Angeles Dodgers at Milwaukee, TBA

Monday, Oct. 12: Game 2: Los Angeles Dodgers at Milwaukee, TBA

Wednesday, Oct. 14: Game 3: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, TBA

Thursday, Oct. 15: Game 4: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, TBA

x-Friday, Oct. 16: Game 5: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, TBA

x-Sunday, Oct. 18: Game 6: Los Angeles Dodgers at Milwaukee, TBA

Friday, Oct. 23:

Saturday, Oct. 24:

Monday, Oct. 26:

Tuesday, Oct. 27:

x-Wednesday, Oct. 28:

x-Friday, Oct. 30:

x-Saturday, Oct. 31:

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