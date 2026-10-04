NFL Inactive Report
NFL teams released official inactive reports; numerous players are sidelined for this week's scheduled football games
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The National Football League Inactive Report.
NEW ENGLAND PATRIOTS at BUFFALO BILLS — NEW ENGLAND: CB Christian Gonzalez, CB Channing Canada, T Dametrious Crownover, TE Tanner Arkin, DT Christian Barmore, QB Behren Morton. BUFFALO: WR Skyler Bell, S Jalon Kilgore, CB Christian Benford, OLB Mike Danna, OG Ar’maj Reed-Adams, OT Jude Bowry, DL T.J. Sanders.
NEW YORK JETS at CHICAGO BEARS — NEW YORK: EDGE Kingsley Enagbare, RB Breece Hall, LB Kiko Mauigoa, WR Adonai Mitchell, G Dylan Parham, TE Mason Taylor, DB Nahshon Wright. CHICAGO: QB Caleb Williams, DB Cam Lewis, DL Jamree Kromah, OL Ozzy Trapilo, DL Jayden Loving, DL James Lynch.
JACKSONVILLE JAGUARS at CINCINNATI BENGALS — JACKSONVILLE: CB Buster Brown, CB Christian Braswell, WR CJ Williams, S Jalen Huskey, LB Jack Kiser, OL Daniel Faalele, DE Wesley Williams. CINCINNATI: S Bryan Cook, S Kyle Dugger, LB Swayze Bozeman, OT Myles Hinton, WR Colbie Young, DT B.J. Hill, DT Landon Robinson.
ARIZONA CARDINALS at NEW YORK GIANTS — ARIZONA: QB Carson Beck, CB Starling Thomas V, S Rabbit Taylor-Demerson, LB Cameron Robertson, OL Josh Fryar, WR Reggie Virgil. NEW YORK: S Ar’Darius Washington, RB Devin Singletary, CB Nikko Reed, OLB Jihad Ward, OL J.C. Davis, TE Thomas Fidone II, DL Bobby Jamison-Travis.
LOS ANGELES RAMS at PHILADELPHIA EAGLES — LOS ANGELES: WR C.J. Daniels, QB Ty Simpson, CB Cam Lampkin, CB Jaylen Watson, OL Bill Murray, TE Colby Parkinson, DT Aaron Donald. PHILADELPHIA: WR Hollywood Brown, WR DeVonta Smith, QB Cole Payton, S Marcus Epps, LB Zack Baun, RT Lane Johnson, OL Fred Johnson, TE Dallas Goedert.
GREEN BAY PACKERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — GREEN BAY: C/G Jacob Monk, G Aaron Banks, G Kevin Zeitler, DT Anthony Campbell. TAMPA BAY: QB Baker Mayfield, OLB Rueben Bain, CB Benjamin Morrison, TE Ko Kieft, DL DeMonte Capehart, G Billy Schrauth, G Luke Haggard.
TENNESSEE TITANS at BALTIMORE RAVENS — TENNESSEE: RB Michael Carter, CB Jaylon Jones, G Drew Moss, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE Kylen Granson, DT Jackie Marshall. BALTIMORE: WR Chris Moore, DT Aeneas Peebles, OLB Trey Hendrickson, QB Joe Fagnano.
DALLAS COWBOYS at HOUSTON TEXANS — DALLAS: LB DeMarvion Overshown, CB Cobie Durant, CB Caelen Carson, RB Emari Demercado, OLB James Houston, OL Ajani Cornelius, WR Camden Brown. HOUSTON: LB Azeez Al-Shaair, DE Chris Braswell, G Eberchi Nwaiwu, T Nate Thomas, TE Marlin Klein.