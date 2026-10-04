Un hombre que mató a dos tripulantes de un buque en 2021 se quitó la vida en una cárcel de La Plata

Un hombre acusado de asesinar al capitán y al primer oficial del buque petrolero Ayane en el Río de la Plata durante 2021 se quitó la vida en su celda de la Unidad 9 de La Plata. Se trata de Carlos Eugenio “El Loco” Lima, quien iba a ser juzgado durante la segunda semana de noviembre y fue encontrado ahorcado en su calabozo.

Según detalló el medio local 0221, el episodio ocurrió el martes 29 de septiembre pero tomó conocimiento público en las últimas horas. Lima iba a ser juzgado entre el 12 y el 13 de noviembre por los asesinatos de Alejandro Daniel García, capitán del Ayane, y Juan Alfonso Pegasano, primer oficial de la embarcación.

El doble crimen tuvo lugar durante la noche del 22 de octubre de 2021, cuando el buque petrolero se encontraba fondeado en el Río de la Plata, a la altura de Punta Lara. Con la muerte del detenido, el proceso penal quedó trunco.

Lima perpetró el doble crimen durante la noche del 22 de octubre de 2021

En el currículum de Lima figura su paso por la Policía Bonaerense, fuerza en donde aprendió a manipular armas y de la que fue cesanteado en 2007. Un año más tarde, disparó seis veces contra Gustavo Alfredo Alfano, uno de sus vecinos en City Bell, a menos de un metro de distancia con una pistola 9 milímetros.

El motivo del ataque fue un “intento” de cerrar una vieja disputa doméstica que los enfrentaba. Pese a la ferocidad del ataque, Alfano sobrevivió y Lima fue detenido. A mediados de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata lo condenó a siete años y medio de prisión por “tentativa de homicidio agravada por el uso de armas”. Tras ello, fue trasladado, en primer lugar, a la Unidad 9 de La Plata y, luego, a la 28 de Magdalena. Una vez liberado, ingresó como marino mercante en el Ayane.

Pegasano, una de las víctimas de Lima

Rodrigo Velasco, abogado de la familia de García, calificó la muerte de Lima como “un hecho muy grave” y cuestionó que el acusado muriera mientras se encontraba bajo custodia estatal. Al respecto, el letrado apuntó: “Una muerte en una situación que debía estar custodiada por el Estado, para que llegara a un juicio para el que faltaba muy poco”.

Al momento del crimen, Lima se desempeñaba como tercer oficial de cubierta del Ayane y, según la reconstrucción judicial consignada por el medio platense, en las horas previas al doble asesinato había mantenido fuertes entredichos con sus superiores.

García oficiaba como capitán del Ayane

Uno de los tripulantes declaró que el día anterior había discutido con Pegasano durante una inspección de rutina de la Prefectura Naval Argentina (PNA), mientras que la noche en la que ambos trabajadores perdieron la vida volvieron a enfrentarse en el puente de navegación.

“El capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo. Y me voy a entregar”, confesó Lima luego de lo sucedido. Más tarde se hicieron presentes los guardacostas, quienes lo detuvieron.

La investigación del doble crimen estuvo encomendada en manos del juez federal Ernesto Kreplak. Una vez confirmado el procesamiento, el expediente fue elevado a juicio y radicado en el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de La Plata, donde iba a tener lugar el debate oral en noviembre.