NFL Inactive Report
Multiple professional football teams released injury reports; numerous starters are sidelined for upcoming matchups
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The National Football League Inactive Report.
CHICAGO BEARS at GREEN BAY PACKERS — CHICAGO: QB Caleb Williams, RB Kyle Monangai, OT Ozzy Trapilo, LB Keyshaun Elliott, DE Jamree Kromah. GREEN BAY: OL Jacob Monk, OL Aaron Banks, OL Donovan Jennings, DT Anthony Campbell.
HOUSTON TEXANS at TENNESSEE TITANS — HOUSTON: CB Collin Wright, DE Chris Braswell, DE Sabastian Harsh, LB Aiden Fisher, G Febechi Nwaiwu, T Nate Thomas, TE Marlin Klein. TENNESSEE: RB Nick Singleton, RB Michael Carter, S Amani Hooker, CB Jaylon Jones, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE David Martin-Robinson, DT Jackie Marshall.
NEW YORK GIANTS at WASHINGTON COMMANDERS — NEW YORK: RB Devin Singletary, OL J.C. Davis, DL Bobby Jamison-Travis, S Jason Pinnock, CB Nikko Reed, QB Jake Haener. WASHINGTON: WR Stefon Diggs, QB Marcus Mariota, S Tyler Owens, S Nick Cross, G Tanoa Togiai, DE Charles Omenihu, S Percy Butler.
CINCINNATI BENGALS at MIAMI DOLPHINS — CINCINNATI: S Kyle Dugger, C Connor Lew, OT Myles Hinton, TE Jack Endries, WR Colbie Young, DT Landon Robinson. MIAMI: WR Caleb Douglas, RB Kaytron Allen, CB Reese Taylor, EDGE Rob Beal Jr., G DJ Campbell, T Chukwuebuka Godrick, TE Justin Joly.
INDIANAPOLIS COLTS at PITTSBURGH STEELERS — INDIANAPOLIS: LB Jaylon Carlies, WR Ashton Dulin, QB Riley Leonard, WR Darius Slayton, G Dalton Tucker. PITTSBURGH: QB Will Howard, QB Drew Allar, CB Jamel Dean, RB Rico Dowdle, RB Eli Heidenreich, CB Terell Smith, DT Kevin Jobity Jr.
MINNESOTA VIKINGS at NEW ORLEANS SAINTS — MINNESOTA: WR Jordan Addison, S Jakobe Thomas, WR Odell Beckham Jr., QB Max Brosmer, CB Chuck Demmings, T Christian Darrisaw, DL Elijah Williams. NEW ORLEANS: EDGE Anfernee Jennings, S Mike Reid, LB Kaden Elliss, OL Jeremiah Wright, DL Vernon Broughton, DL Nathan Shepherd.
LAS VEGAS RAIDERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — LAS VEGAS: WR Jalen Nailor, S Tristin McCollum, S Dalton Johnson, C Trey Zuhn, DT J.J. Pegues, RB Roman Hemby, QB Aidan O’Connell. NEW ENGLAND: QB Behren Morton, OT Dametrious Crownover, CB Christian Gonzalez, CB Carlton Davis III, CB Karon Prunty, CB Channing Canada.
CLEVELAND BROWNS at NEW YORK JETS — CLEVELAND: QB Taylen Green, WR Tylan Wallace, TE Carsen Ryan, DT Mike Hall Jr., C Parker Brailsford, G Teven Jenkins, DT Mason Graham. NEW YORK: RB Breece Hall, WR Adonai Mitchell, LG Dylan Parham, EDGE Nate Lynn, LB Kiko Mauigoa, CB Nahshon Wright.
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