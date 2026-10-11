Se avecina un cambio parcial del pronóstico en el AMBA, aunque se mantendrán las lloviznas dispersas y temperaturas algo frescas para la época: las zonas afectadas

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría mostrar una mejora parcial durante este domingo 11 de octubre, con algunas apariciones del sol después de varias jornadas de abundante nubosidad. Sin embargo, el cambio será limitado: el pronóstico mantiene las lloviznas dispersas y un ambiente algo fresco para esta etapa de la primavera.

La previsión contempla temperaturas de entre 12°C y 18°C para el período, en un contexto en el que los claros podrían alternarse con cielos mayormente cubiertos. Así, la posibilidad de disfrutar de algunos momentos de sol no supone el regreso de condiciones estables en toda la región.

El panorama también presenta diferencias dentro de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Mientras la ciudad y el conurbano podrían tener una pausa breve en la cobertura de nubes, la costa atlántica continuará expuesta a las precipitaciones y al viento intenso, y el nordeste seguirá como la región con los mayores acumulados proyectados hasta el cierre del fin de semana.

Pronostico del tiempo

Qué cambio se espera este domingo en Buenos Aires

Según Meteored, este domingo podría aparecer algo de sol en el AMBA, aunque dentro de un escenario que conserva nubosidad abundante, lloviznas aisladas y temperaturas frescas para la época. La modificación prevista se concentra, por lo tanto, en una apertura parcial del cielo y no en una mejora completa del tiempo.

Las zonas comprendidas son la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano. Para el período analizado, los valores térmicos se ubican entre 12°C y 18°C, lejos de las temperaturas más elevadas que se registraron al comienzo de la semana.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⚠️⛈️ Continúan bajo alerta por #tormentas en el norte del NEA.



☔ Se destacan las #lluvias con acumulados de hasta 30 mm en Mendoza, (en forma de nieve en su cordillera). Tiempo inestable en gran parte del país.



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Lluvias y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en la costa atlántica

En la costa atlántica bonaerense, el escenario previsto es distinto del cambio parcial que podría darse en el AMBA. Allí se esperan precipitaciones durante gran parte del período que se extiende hasta este domingo, acompañadas por ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

El viento soplará primero del este y luego del sur, dentro de una secuencia de jornadas húmedas y con abundante nubosidad. La combinación de ambos factores puede condicionar los traslados y las actividades al aire libre.

Por eso, para quienes permanezcan en localidades costeras, la principal referencia seguirá siendo la persistencia de la lluvia y la intensidad de las ráfagas, más que la posibilidad de una apertura del cielo como la prevista para la ciudad y el conurbano.

La inestabilidad se desplazó del centro al nordeste argentino ⛈️. Mirá cuánto puede llover hasta el domingo 11, dónde habrá fuertes vientos y cuándo asomará el sol en el centro del país 🧐.



✍️ Informe de @mnsaldivar. https://t.co/klkxhi2cNB pic.twitter.com/QgefV0hKw7 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 8, 2026

El nordeste concentra los mayores acumulados de agua

A escala nacional, Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes aparecen como las zonas con los mayores volúmenes de precipitación en la proyección del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF).

La estimación contempla entre 80 y 130 milímetros adicionales para el período comprendido entre el jueves 8 y este domingo 11. Esos valores corresponden al conjunto de esas jornadas y no a la lluvia prevista exclusivamente para hoy.

La acumulación de agua podría complicar la circulación por rutas y caminos, además de limitar las tareas de siembra en el NEA y el Litoral. Para el Noroeste, el centro del país y el norte patagónico, el análisis contempla acumulados de entre 5 y 30 milímetros.

En Cuyo, la humedad contra la cordillera podría favorecer registros superiores a 50 milímetros de manera localizada en Mendoza y San Juan. La previsión también incluye nieve y viento intenso en sectores cordilleranos.