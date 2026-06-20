Ana Zapiola y la ciencia de la longevidad: el desafío de vivir mejor en la era de la inteligencia artificial

En el último capítulo del ciclo Proyecto 122, el periodista Sebastián Campanario dialogó con Ana Zapiola, ingeniera con una extensa trayectoria en firmas como Google y Satellogic, sobre su visión acerca de la longevidad y el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Zapiola, quien también se desempeña como coach de salud, sostiene que el objetivo central no es simplemente extender la vida, sino optimizar el bienestar. “En vez del life span, el health span; es decir, los años que vivas, vivirlos lo mejor posible, en plenitud”, definió la especialista al explicar su enfoque hacia el futuro.

La experta destacó que su interés por estos temas surgió de vivencias personales, marcadas por enfermedades en su círculo familiar y la necesidad de reflexionar durante la pandemia sobre la alimentación y los hábitos. Según Zapiola, es vital tomar el control personal de la salud. “Creo que hay una gran parte de nuestra salud que depende de nosotros y que el contexto en el que vivimos hoy no ayuda. Por más de que te enfermes y vayas a un médico, hay una optimización que viene por nosotros mismos”, afirmó, subrayando la importancia de lo que denomina el agenciamiento o ownership de la propia vida.

En cuanto a la tecnología, Zapiola observa un futuro donde la robótica asistencial será parte de nuestra cotidianeidad. “No está muy lejos que tengamos un robot en nuestras casas; probablemente entre primero por el lado del cuidado de personas mayores”, vaticinó. No obstante, advirtió sobre la paradoja de una sociedad que, aun con mayor conciencia sobre la salud, enfrenta indicadores negativos, a menudo gatillados por el estrés crónico. Al respecto, sugirió que es fundamental reconectar con la intuición corporal y la observación, más allá de los análisis tradicionales.

Consultada sobre el rol de la inteligencia artificial en la vida financiera y personal, Zapiola señaló que la automatización será inevitable. “Me imagino tener agentes para todo; van a optimizar la vida financiera, de la salud, de todo”, indicó. Sobre cómo evitar la sobrecarga de información y el “picoteo” de bienestar, aconsejó a los oyentes centrarse en la sostenibilidad de los hábitos y en profundizar en las temáticas que realmente convocan al individuo en cada etapa de su vida, evitando seguir ciegamente tendencias virales que no se ajustan a la realidad personal.

Finalmente, la ingeniera reflexionó sobre la importancia del aprendizaje continuo como pilar de la reserva cognitiva y la agilidad mental. Al imaginar un diálogo con su versión de 122 años, concluyó que la esencia de la existencia reside en la acumulación de experiencias y conocimientos. “La vida se trata de aprender constantemente; me gustaría hablar de los aprendizajes vividos”, expresó Zapiola al cerrar su participación en el podcast.