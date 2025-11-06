El 23 de julio, a plena luz del día y por las mismas calles que todos transitamos, comenzó a revelarse una historia que cambiaría la agenda pública: la entrega de los cuadernos. Un vecino de Belgrano se acerca a Diego Cabot y le confiesa que un amigo suyo, Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, le dejó una caja “por miedo a que allanaran su casa” tras la detención del exfuncionario. Dentro: cuadernos, anotadores, CDs con audios, fotos y facturas de marroquinería por la compra de bolsos. Las anotaciones iban de 2005 hasta la campaña de 2015. Las rutas describían retiros y entregas de dinero y señalaban lugares clave: Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal y Uruguay y la Jefatura de Gabinete. Este documental narra la secuencia real: la primera reunión, el chequeo obsesivo de cada dato y las decisiones editoriales para proteger la investigación. Con el testimonio de Diego Cabot y la participación de José del Río y Fernán Saguier, revivimos el instante en que todo pudo ser “todo o nada”.

LA NACION Conforme a